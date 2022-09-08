Имеющая уши — услышала – Личное мнение

Сегодня буду ругать Валюшку Тиматеву и хвалить Настеньку Решетову.



Фото: Соцсети

Пока Валька, вопреки моим советам, продолжает таскаться с Юнусовым по Москве в ожидании милостей то ли от природы, то ли от Симоны, Настя послушала умную меня и метнулась в Швейцарию.

Любуется красотами этой прекрасной страны с вертолёта.

Ну, какая же умница!

Прошла примерно неделя с тех пор, как я дала вернувшейся в Москву Решетовой чёткие указания относительно её будущего.

Вот они:

Не надо тебе по Москве с голыми ногами заполыскивать. Не трать время. Тем более, на Тимурку. Времени у тебя не так много.

Выходи замуж. Пока сын маленький, мужчина к нему привяжется. Ты родишь ещё детей и забудешь, кто такая и Симона, и Шишкова, и зачем тебе когда-то нужно было скупать нелепую мазню в претенциозных говно-галереях.

Имеющий уши да услышит.

Решетова услышала, и за это я не могу её не похвалить.

Если Настя и дальше будет придерживаться плана, который я для неё набросала, встретит приличного богатого мужчину и привяжет его к ребёнку, пока мальчик ещё маленький, то всё у неё сложится в лучшем виде.

Решетова родит ещё парочку детишек. Будет жить в достатке и спокойствии, растить подрастающее поколение. Забудет все свои попытки разделить интересы своих мужчин и безуспешно доказать им, что она с ними — одной крови.

Настя, тебя будут любить не за твои интересы, которые, по факту, и не твои, а одолженные у мужчин. Тебя будут любить за то, что ты красивая и беззлобная. Это не так уж мало, поверь.

Особенно, если мужчина богат, успешен, по-настоящему уверен в себе и, как следствие, не нуждается в том, чтобы женщина отзеркаливала его самого.

Ну, а ты Валя, если и дальше продолжишь сутулиться рядом с холостяком на каблуках и выслуживаться перед его мамой, то окажешься в положении Шишковой: просрёшь молодость, красоту, научишься довольствоваться малым.

А теперь, мои лапоньки, поделитесь лучшим советом, который вы когда-то получили в жизни.

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