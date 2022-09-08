«Прекратят производство, но не обанкротятся» — Bild усомнился в компетентности Хабека

Ряд заявлений Роберта Хабека в эфире передачи Maischberger не только озадачил телеведущую, но и заставил журналистов Bild усомниться в том, что немецкий министр что-то понимает в экономике. По словам Хабека, он не ждёт в Германии волны банкротств: некоторые отрасли могут просто на время прекратить производство, но это, по версии министра, не означает, что они автоматически станут неплатёжеспособными.



AP

Выступление министра экономики Роберта Хабека на телепрограмме Maischberger на канале ARD во вторник вечером стало особенно примечательным, пишет немецкий таблоид Bild.

На вопрос, ожидает ли он волну банкротств в конце этой зимы, Хабек ответил: «Нет, не ожидаю. Я могу представить, что некоторые отрасли просто на время прекратят производство». То есть целые отрасли могут «просто на время прекратить производство», но это не означает, что они разорятся?

Для примера Хабек говорил о росте цен в булочных, отмечает издание. «И тогда — как мы сейчас видим повсюду — магазины, которые зависят от того, тратят ли люди деньги, такие как цветочные магазины, магазины органических продуктов и булочные, столкнутся с реальными проблемами из-за покупательской пассивности. И тогда они не становятся неплатёжеспособными автоматически, но они могут прекратить продажи», — заявил министр экономики Германии.

Ведущая Сандра Майшбергер была сбита с толку: «Если я перестану продавать, то больше не заработаю денег. Тогда я должна подать заявление о неплатёжеспособности. Через два месяца, если я этого не сделала, я получу обвинение в затягивании объявления банкротства».

Хабек после этого смутился и начал подбирать осторожные формулировки, подчёркивает Bild. «Неплатёжеспособным становятся, если работа всё больше и больше уходит в минус», — заявил министр. Майшбергер выразила по этому поводу недоумение: «Да, но как вы не хотите получить большие убытки, если вы платите сотрудникам, но больше ничего не продаёте?»

Как отмечает Bild, Хабек и дальше продолжил путаться в своих объяснениях. Так, он заявил: «Я говорю о том, что не обязательно автоматически должна быть волна банкротств. Но может случиться так, что некоторые виды бизнеса перестанут приносить прибыль и будут остановлены. Возможно, они будут возобновлены позже, такое может случиться. Так что это не классическое банкротство».

Далее он продолжил: «Но возможно, если мы не примем меры по исправлению ситуации, то предприятия — пекарни, ремесленные предприятия, клининговые компании и так далее — прекратят экономическую деятельность в течение этого года. Это опасность, и мы должны ей противостоять».

Однако те, кто «прекращает экономическую деятельность», становятся банкротами, подчёркивает Bild. Производственные предприятия, а также магазины несут текущие расходы, например, на персонал, аренду, администрирование, транспортные средства. Эти расходы продолжают нарастать как снежный ком. Такая ситуация быстро приводит многие компании и предприятия к неминуемой неплатёжеспособности, и тогда они обязаны по закону подать заявление о несостоятельности. «Неужели наш федеральный министр экономики не имеет ни малейшего представления об экономике?» — недоумевает немецкий таблоид.

Ведущая Майшбергер снова обратилась к нему с уточнением: «Итак, тогда они оказываются разорены, потому что больше не могут работать, но они не подают заявление о банкротстве. Я думаю, нам действительно нужно ещё раз обдумать этот момент, но у меня такое чувство, что вы ещё не пришли к правильному ответу».

На самом деле резкое увеличение стоимости энергии уже давно привело к банкротствам в Германии, отмечает издание. Яркий пример тому — производитель туалетной бумаги Hakle. Причиной неплатёжеспособности компании стал «огромный рост расходов на закупку материалов и энергии, а также на транспорт».

Гамбургская сеть обувных магазинов Görtz также оказалась неплатёжеспособной. Во вторник компания с 1800 сотрудниками и с примерно 160 филиалами в Германии подала заявление на процедуру банкротства для филиалов и логистических дочерних компаний. Фирма обосновала неплатёжеспособность значительным снижением продаж из-за неуверенности клиентов в связи с ростом стоимости энергии и инфляции, пишет Bild.