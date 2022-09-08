 

Эрдоган пообещал продолжать сбалансированную политику в отношении России и Украины

08.09.2022, 9:50, Разное
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна всегда придерживалась сбалансированной политики в отношении РФ и Украины и будет продолжать её и впредь, пишет Hürriyet Daily News. На совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем турецкий лидер также предостерёг другие страны от недооценки РФ и сравнил поставляемое Западом на Украину оружие с металлоломом, передаёт издание.


AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара всегда придерживалась сбалансированной политики в отношении РФ и Украины и будет продолжать это делать и впредь, пишет Hürriyet Daily News.

«Я могу сказать откровенно, что не считаю правильным отношение Запада. Запад проводит политику, основанную на провокациях», — заявил Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем. Турецкий лидер также подчеркнул, что Запад отправляет на Украину «металлолом» вместо оружия.

По мнению Эрдогана, российско-украинский конфликт не закончится в ближайшее время. При этом ни Россия, ни Украина не являются победителями в этом конфликте, но есть много проигравших, заявил он. В то же время Эрдоган предостерёг другие страны от недооценки России: «Я говорю тем, кто недооценивает Россию. Вы поступаете неправильно. РФ не та страна, которую следует недооценивать».

«Россия отключила газ, цены в Европе выросли. Все ворчат по этому поводу. Почему вы не подумали об этом раньше?» — заметил также президент Турции.

 


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