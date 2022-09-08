В МГИМО представили план русификации Прибалтики

На заседании Студенческого научного общества факультета международных отношений МГИМО состоялась презентация проекта по ликвидации русофобии в Эстонии, Литве и Латвии.

По мнению экспертов, если начать русификацию прибалтийских республик немедленно, то уже к началу 2023 года все они будут полностью лояльны Москве.

– Проект был разработан по инициативе самих ребят. Видно, что делали они его на эмоциях, но ведь план получился отличный. Да, за эти сто дней в Прибалтике несколько снизится уровень жизни, зато потом будет мир и гармония, – говорит декан факультета Андрей Сушенцов.

Во время первого этапа планируется провести агитационно-пропагандистскую среди населения республик, а наиболее активные русофобы будут приглашены на экскурсию «Русский север», где они они смогут познакомиться с культурой и природой России.

На втором этапе будет проведена разъяснительная работа с оставшимися лидерами мнений, а в рамках третьей стадии планируется полностью исключить из употребления прибалтийские языки и полностью заменить их русским.

—