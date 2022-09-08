 

Ивестиции в недвижимость: как сберечь свои деньги

08.09.2022, 9:30, Разное
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Сегодня по всему миру наблюдается нестабильность в
экономической сфере. Все чаще аналитики отмечают падение курса евро. Он уже
стал примерно равен доллару, однако ситуация для валюты Евросоюза может
ухудшиться.

В сложившихся условиях эксперты не рекомендуют россиян
держать вклады валюте, особенно в банках недружественных государств. Со
странами-союзниками ситуация иная: рисков там намного меньше, однако и
инструментов для инвестиций недостаточно.

Кроме того, при высокой инфляции хранить деньги “под
подушкой” вовсе невыгодно. Специалисты призывают граждан инвестировать
свои средства, например, в акции и фондовые паи. Главное, чтобы потенциальная
доходность была сопоставима с уровнем рисков.

Сберечь свои деньги россияне могут и при инвестициях в
недвижимость. Например, при покупке дома или квартиры в ипотеку. Особенно это
выгодно как раз при высокой инфляции, когда каждый следующий платеж становится
“дешевле” предыдущего.

По данным RT, первый вице-президент “Опоры России”
Павел Сигал назвал инвестиции в недвижимость эффективным средством сбережения
денежных средств. Он рекомендовал брать кредит на жилье, если у граждан есть
средства для первоначального взноса.

Эксперт подчеркнул. что сегодня банки России готовы предоставить
заемщикам широкий спектр условий. Граждане могут подобрать для себя наиболее
выгодные варианты ипотеки. А если кредитную квартиру сдавать в аренду, то можно
покрыть часть платежей.


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