Ивестиции в недвижимость: как сберечь свои деньги

Сегодня по всему миру наблюдается нестабильность в

экономической сфере. Все чаще аналитики отмечают падение курса евро. Он уже

стал примерно равен доллару, однако ситуация для валюты Евросоюза может

ухудшиться.

В сложившихся условиях эксперты не рекомендуют россиян

держать вклады валюте, особенно в банках недружественных государств. Со

странами-союзниками ситуация иная: рисков там намного меньше, однако и

инструментов для инвестиций недостаточно.

Кроме того, при высокой инфляции хранить деньги “под

подушкой” вовсе невыгодно. Специалисты призывают граждан инвестировать

свои средства, например, в акции и фондовые паи. Главное, чтобы потенциальная

доходность была сопоставима с уровнем рисков.

Сберечь свои деньги россияне могут и при инвестициях в

недвижимость. Например, при покупке дома или квартиры в ипотеку. Особенно это

выгодно как раз при высокой инфляции, когда каждый следующий платеж становится

“дешевле” предыдущего.

По данным RT, первый вице-президент “Опоры России”

Павел Сигал назвал инвестиции в недвижимость эффективным средством сбережения

денежных средств. Он рекомендовал брать кредит на жилье, если у граждан есть

средства для первоначального взноса.

Эксперт подчеркнул. что сегодня банки России готовы предоставить

заемщикам широкий спектр условий. Граждане могут подобрать для себя наиболее

выгодные варианты ипотеки. А если кредитную квартиру сдавать в аренду, то можно

покрыть часть платежей.