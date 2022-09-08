 

“Моих двоих взрослых детей”: Разбитая смертью Максакова лишилась самого дорогого

08.09.2022, 9:30, Разное
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В семье легендарной актрисы уже который год царит разлад. Еще в 2016-м она поругалась со своей дочерью Марией: после грызни 45-летняя оперная певица уехала в Киев. Позже артистка старалась наладить отношения с Людмилой Максаковой, но попытки не увенчались успехом: по ее словам, знаменитая мама даже не пустила ее на порог.

На этот раз экс-солистка Мариинского театра вновь вынесла сор из избы. Как оказалось, она в очередной раз уехала из России на Украину и прихватила с собой маленького сына Ваню. Перед отъездом на чужбину Мария так и не помирилась со своей семьей, а теперь жалуется, что знаменитая родственница на протяжении шести месяцев даже не интересуются ее самочувствием.

Но от оперной певицы, как оказалось, отвернулась не только Людмила Максакова. Вместе с тем она лишилась самого дорогого – своих кровинушек, которые также не хотят о ней ничего знать.

“А моих двоих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?” – возмутилась Мария в одном из последних интервью.

Стоит отметить, что экс-солистка Мариинского театра не в первый раз критикует свою родню публично. В одно время она была раздавлена смертью своего супруга – его застрелили в 2017 году. Дочь Людмилы Максаковой позже предполагала, что ее семья рассчитывала но то, что умрет и она.


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