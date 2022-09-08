 

Татуировки могут вызвать инфекции кровотока — ученые

08.09.2022, 9:10, Разное
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Ученые провели поиск статей в базе данных PubMed, опубликованных в период с 2009 по 2019 год. В окончательный анализ были включены любые исследования, описывающие системные инфекции у людей, связанные с татуировками. Системная инфекция, связанная с татуировкой, определялась как проникновение любой инфекции в кожу с распространением или без распространения на другие органы.

Анализ включал в общей сложности 17 исследований. При этом ни в одном из выбранных исследований не сообщалось о развитии системного туберкулеза, сифилиса или вирусных инфекций после выполнения татуировки.

В Индии было выявлено несколько спорадических случаев Mycobacterium leprae, бактерий, вызывающих проказу. Кроме того, было выявлено несколько случаев увеличения лимфатических узлов за счет нетуберкулезных микобактерий, которые не вызывают туберкулез или проказу.  

Наиболее часто идентифицируемые нетуберкулезные микобактерии включали Mycobacterium chelonae, Mycobacterium abscessus и Mycobacterium haemophilum. Большинство системных инфекций, вызванных Mycobacterium haemophilum, были выявлены у женщин после татуажа бровей, 50% из которых в конечном итоге потребовалось частичное или полное удаление околоушной железы.

Было выявлено несколько исследований, в которых сообщалось о септическом шоке, связанном с целлюлитом или некротизирующим фасциитом. Септический шок был в первую очередь связан с гноеродными бактериями и возникал в течение двух недель после нанесения татуировки.

Было выявлено только одно исследование, в котором сообщалось о синдроме стафилококкового токсического шока. Эта инфекция наблюдалась после традиционных самоанских татуировок или после нанесения татуировок в антисанитарных условиях.

Инфекционный эндокардит выявляли преимущественно у мужчин молодого возраста. Состояние сопровождалось лихорадкой, а также легочными или системными эмболиями без местных симптомов. 

Массивная эмболия была обнаружена в двух случаях, тогда как перфорация створок и периклапанный абсцесс были зарегистрированы в двух случаях. Выявлен только один случай синдрома токсического шока.

Текущее исследование подтверждает, что системные инфекции могут развиться после татуировки. Тем не менее, летальный исход, связанный с татуировкой, — редкое событие: за последние десять лет было зарегистрировано только одна смерть.


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