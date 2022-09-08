Не хуже примадонны Пугачевой и императрицы Аллегровой: назван высокий титул Максаковой

В 1961 году Людмила Максакова окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина. По окончании училища была принята в труппу Театра имени Вахтангова, где служит и в настоящее время.

В ближайшее время она приступит к репетициям спектакля Сергея Яшина по написанной в 80-х пьесе итальянца Манлио Сантаналли.

Вечная тема “мать и сын” развернута в контексте современности, являясь зеркалом для многих матерей и сыновей, размышляющих о прихотях собственной жизни и судьбы.Партнером Людмилы Максаковой в этом многообещающем спектакле будет Владимир Логинов.

Название у постановки, премьера которой запланирована на февраль 2023 года соответствующее. На традиционном сборе труппы Кирилл Крок пошутил на эту тему: “Разумеется, “Королеву-мать” может играть только наша королева-мать Людмила Васильевна Максакова”.

Если Пугачеву зовут Примадонной, Аллегрову окрестили императрицей, Лорак стала дивой, то Максакову теперь, явно, так и будут называть все коллеги и поклонники: “Королева-мать”.

Впрочем, сообщить какие-то подробности Людмила Максакова отказалась. “Все, нет у меня больше слов, я уже все сказала”, – отмахивалась она от надоедливых репортеров. И царственно шагала в окружении молодых красавцев.