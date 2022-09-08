Америка стала эпицентром мировой вспышки оспы обезьян

Страны Америки стали эпицентром мировой вспышки оспы обезьян, сообщила директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьенн.

«Я хочу сфокусироваться на оспе обезьян, потому что Америка снова стала эпицентром мировой вспышки болезни. <…> На наш регион сейчас приходится больше всего случаев оспы обезьян в мире», – передает ТАСС слова Этьенн.

По данным ПАОЗ, к 6 сентября в странах Америки было выявлено более 30 тыс. случаев заболевания, большая часть – в США, Бразилии, Перу и Канаде. Летальные случаи были подтверждены в Бразилии, Эквадоре и на Кубе. Большинство заболевших – взрослые мужчины, однако известно как минимум о 145 заболевших женщинах и 54 несовершеннолетних.

В условиях недостатка вакцин, получивших одобрение к использованию для защиты от оспы обезьян, Этьенн призвала страны региона прививать в первую очередь людей из группы риска и заниматься их информированием для предотвращения распространения заболевания.

Ранее оспа обезьян распространилась на все 50 штатов США, последним из них, где было впервые зафиксировано заражения, стал Вайоминг.

В конце августа в штате Техас умер болевший оспой обезьян мужчина. Это был первый случай летального исхода в США от этого заболевания.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. приватизировать внешнюю политику Канады.

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