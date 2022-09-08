 

Минобороны показало боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС России

08.09.2022, 7:42, Новости дня
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Минобороны показало боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне проведения специальной военной операции.

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны добавили, что в результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее Минобороны показало боевую работу гаубиц «Мста-Б».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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