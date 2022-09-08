 

Режим ЧС введен в Туве из-за лесных пожаров

08.09.2022, 7:42, Новости дня
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Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«Из-за лесных пожаров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Туве. По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет стоять вплоть до 13 сентября. Несмотря на незамедлительную реакцию специалистов, фиксируем новые очаги», – сообщил Ховалыг в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, в среду в Пий-Хемском районе тушили четыре пожара. На ликвидации пожаров работают не только специалисты минсельхоза и пожарные, но и военные. Так 55 мотострелковая горная бригада направила в Пий-Хемский район пожарную группу. В ближайшие дни будут возвращены 50 десантников-парашютистов Авиалесоохраны, командированных в Рязанскую область.

Напомним, 22 августа режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Рязанской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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