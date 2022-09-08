 

Лиз Трасс распорядилась закрыть старейшие в Шотландии винокурни

08.09.2022, 7:33, Разное
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Кампания премьер-министра Великобритании Лиз Трасс за трезвость набирает обороты.

По её приказу будут закрыты работающие с 1789 года шотландские заводы им. Роберта Штейна, где производилось до 40% виски в стране.

Война в УкраинеТрасс называет отрезвление британской нации основной целью своего правления. Под её руководством уже началась борьба с пшеничными полями, зерно которых идёт на производство алкогольных напитков, а также с самими спиртзаводами и винокурнями.

Полиция по распоряжению главы правительства дежурит у лондонских пабов и выписывает выпивохам штрафы, а в англиканских церквях идёт активная проповедь трезвости. В рамках антиалкогольной кампании англиканские священники будут совершать таинство причастия при помощи безалкогольного пива вместо привычного виски.

– Сейчас не время тратить деньги на зелёного змия. У нас вместо этого есть украинский президент, которому нужен каждый пенни. Пьяница подрывает основы капиталистического строя, он должен быть привлечён к принудительным работам, в том числе и на сносе производств алкоголя, – заявила Трасс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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