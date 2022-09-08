Пушков напомнил историю полякам, якобы собравшимся воевать с Россией

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что история ничему не учит польскую элиту, собравшуюся воевать с Россией.

«Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Накануне замминистра обороны Польши Марцин Оцепа сообщил о рисках войны с Россией в ближайшие три-десять лет и призвал использовать это время для перевооружения. Ранее в Варшаве заявляли, что намерены довести общую численность армии до 400 тыс. человек. В последнее время они активно закупают боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные БПЛА, противотанковое и противоракетное вооружение.

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