Украина ввела санкции против 606 представителей власти России

Украина ввела санкции против 606 представителей власти России, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации [Федерального собрания] России, 424 депутата Госдумы [Федерального собрания] России», – приводит слова Зеленского ТАСС.

Он добавил, что в отношении данных лиц уже принят ряд юридических, дипломатических и политических мер, однако не уточнил, в чем эти меры заключаются. Список попавших под санкции россиян также не приводится.

Напомним также, 12 августа посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова попросила Минфин США вести санкции против всех частных российских банков.

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