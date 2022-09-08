Треть Пакистана оказалась под водой из-за рекордных дождей

Сезон дождей привёл к беспрецедентному наводнению в Пакистане, пишет CNN: под водой оказалась треть всей территории страны. Наводнением оказалось затронуто около 33 миллионов человек, при этом многим из них не оказывается помощь.

Простираясь до горизонта и дальше: всюду коричневая, мутная вода, испещрённая верхушками деревьев и крышами домов. Пакистан ещё ни разу за всю историю не сталкивался с наводнениями такого масштаба. Вода сейчас покрывает треть территории страны.

Этот катаклизм, вызванный глобальным изменением климата, вызревал месяцами. С начала мая в стране выпало осадков в два раза больше нормы: в ООН назвали это «муссон на стероидах». В прошлом месяце потоп вызвал ещё больше бед: потоки воды уничтожали города, дома и урожаи. При этом значительная часть воды не уходит. Сотни тысяч семей потеряли всё, что у них было. Земля, где находились их дома, сейчас наводнена. У них не осталось ничего, кроме одежды.

Наводнением оказались затронуты 33 миллионов человек: это около 15% населения Пакистана. Более 600 тысяч человек переехало в лагеря для потерявших дома, однако некоторые из наиболее уязвимых категорий населения были оставлены на произвол судьбы.

На этом маленьком клочке земли находятся несколько семей, их выживший скот, немного вещей и Шумамия, которой 24 дня от роду. Её мать Кенет больна, истощена и ей трудно ухаживать за своим шестым ребёнком. Она пометила лоб своего ребёнка знаком, отгоняющим злых духов. Она говорит, что хочет, чтобы ребёнок выжил, но если он умрёт, то на то воля бога. Она говорит, что они не могут покинуть этот район и находятся во власти стихии, потому что бедны.

Кенет говорит, что она вынашивала свою дочь Шумалию в период дождей. В ВОЗ сообщают, что среди всех потерявших дом людей в Пакистане насчитывается 1,2 миллионов беременных женщин. Сюда привезли несколько мешков с гуманитарной помощью, но этого недостаточно для спасения семей, говорит 70-летняя бабушка Кенет. За всю свою жизнь она стала свидетелем трёх наводнений, но такого она ещё не видела.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Мы следим за нашими детьми после захода солнца. Они могут упасть в воду и утонуть. Мы едим один раз в день, нам нужно беречь еду для детей. Господи, помоги нам.

Но люди беспокоятся не только о нехватке еды. Москиты, ядовитые змеи и водные заболевания представляют постоянную угрозу. В ВОЗ сообщают, что наблюдается рост таких заболеваний как тиф, малярия и диарея: ожидается, что ситуация продолжит ухудшаться.

Зарубежная помощь медленно поступает в страну. Бывшая постпред США при ООН, а ныне глава USAID Саманта Пауэр и генсек ООН Антониу Гутерриш должны на этой неделе прибыть в Пакистан в рамках отчаянной попытки привлечь международную помощь.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Перспективы Пакистана очень плохи. Нам нужно оставаться там на долгосрочной основе. Как минимум на три-четыре месяца, чтобы спасти жизни.

Но для этих людей выживание — ежедневная задача. И это чистое голубое небо не задержится надолго: через несколько дней начнутся муссоновые дожди, чтобы снова терзать травматизированную страну.

Дата выхода в эфир: 7 сентября 2022 года