 

Еврокомиссия составила план преодоления энергокризиса — налог на прибыль, экономия электричества и потолок цен на газ

08.09.2022, 4:40, Разное
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В рамках преодоления энергетического кризиса в Европе, Еврокомиссия составила план из нескольких пунктов, пишет The Guardian. В частности, предлагается обложить налогом высокодоходные энергетические компании, ввести обязательную экономию электричества и установить потолок цен на российский газ.


AP

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен составила план по преодолению энергетического кризиса в Европе, пишет The Guardian. Этот план, состоящий из пяти пунктов, предусматривает введение налога на непредвиденную прибыль, обязательные сбережения электричества и установление потолка на цену российского газа.

По словам фон дер Ляйен, будет введён налог на прибыль экологичных компаний и поставщиков технологий для возобновляемой энергетики, которые получили огромный доход от своего бизнеса. Кроме того, налог на прибыль будет введён и в отношении высокодоходных нефтяных и газовых компаний.

Кроме того, планируется ограничить использование электричества: как пишет The Guardian, согласно внутренней документации Еврокомиссии, будет введено обязательное 5% сокращение потребления электричества в пиковые часы. Эта мера напоминает недавний план по сокращению потребления газа: тогда страны-члены ЕС решили, что эта мера будет добровольной. Таким образом возникают вопросы, примут ли в ЕС обязательные меры по сокращению потребления электричества, отмечает издание.

В заключение, фон дер Ляйен предложила ввести потолок на цену российского газа, пишет The Guardian. Согласно данным НКО Europe Beyond Coal, с момента начала российской спецоперации на Украине, Европа потратила почти €88 миллиардов на российские энергоресурсы. Как отмечает издание, план по введению предельной цены на российский газ сразу встретил оппозицию со стороны министра промышленности Чехии Йозефа Сикелы. По его мнению, потолок цен не является конструктивным предложением и больше выглядит как новые санкции против России, а не как решение энергетического кризиса в Европе.

The Guardian напоминает, что Европа столкнулась с ростом цен на энергию ещё до конфликта на Украине. Причиной взлёта цен стало экономическое восстановление Китая после пандемии, а также жаркое лето. Дополнительным фактором стал сильный износ многих французских АЭС, что наложило ограничения на традиционную роль Франции как экспортёра энергии для своих соседей.


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