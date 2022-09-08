Поиски йети в СССР

Загадочные “дикие люди”, покрытые шерстью и больше похожие на огромных обезьян, регулярно появляются в народном фольклоре разных стран, а также в древних рукописях.

И за всю историю человечества было лишь две официальных правительственных экспедиции по поиску этих существ – одну провели в Китае, другую в СССР.

На протяжении веков из горных районов Таджикистана, Киргизии и Узбекистана поступали сообщения о “голых диких людях” или “людях-медведях”, которые не умели разговаривать, а лишь дико выли и вели себя как дикое животное.

Сообщалось, что эти существа были ростом выше человека и что они активно нападали на одиноких путников и пастухов. Были даже истории о том, как такое существо выгрызло печень из своей жертвы.

У этих “диких людей” было множество прозвищ, но самое известное “Алмас” или “Алмасты” – так его называли на северном Кавказе, Алтае, Памире и юге Монголии.

Мир за пределами этих регионов не знал про алмасты до тех пор, пока европейцам в начале ХХ века не рассказали про обитавшего в Гималаях загадочного Снежного человека или йети. Множество людей были очарованы этим существом и они стали копаться в народном фольклоре, изучать древние рукописи и совершать поездки в Гималаи, чтобы больше узнать про него.

Тогда то и оказалось, что подобных существ много не только в Гималаях, а и в других странах, особенно много их оказалось в США, где индейцы звали таких существ словом сасквоч или бигфут (большеног) и на территории СССР, где рассказывали байки и легенды об алмасты.

В 1953 году была организована масштабная британская экспедиция на Эверест и байки про йети сопровождали ее на всем протяжении. Британцы правда не нашли там ни самих йети, ни его следов, однако это еще больше увеличило популярность Снежного Человека.

Историк и антрополог Борис Федорович Поршнев из СССР заинтересовался историями из западных газетных статей и предположил, что подобные существа могут быть “реликтовыми гоминидами”, то есть остаточной популяцией тех древних австралопитеков, питекантропов или неандертальцев, которые по неизвестным причинам не вымерли вместе с основной популяцией в доисторические времена, а затерялись в безлюдных уголках нашей планеты.

Поршнев считался очень уважаемым академиком, так что его мнением заинтересовались и другие советские ученые и через некоторое время Поршнев сумел получить официальное одобрение Академии наук СССР на поиски “реликтовых гоминидов”.

Перед тем, как отправиться в экспедицию, Поршнев написал о своих целях в газету “Комсомольская правда” и попросил читателей присылать ему истории очевидцев о встречах с алмасты. Как легко можно догадаться, он получил тонну таких писем.

В 1958 году экспедиция состоялась и вместе с Поршневым на Памир поехало множество других ученых. Правда большинство из них отправилось туда не ловить Снежного человека, а изучать местную флору, фауну, геологические особенности или обычаи местных народов.

Криптозоологи считают, что экспедиция Поршнева была всего одной из двух официальных правительственных экспедиций по поиску йети в истории. Вторая было проведена в 1991 году в Китае и в ней тоже принимали участие российские исследователи.

В экспедицию входило большое количество человек, в том числе там были люди со специальными собаками, которых натаскали на запах шимпанзе. По слухам, у них даже была тайная задача не просто найти йети, но захватить его и доставить в Москву.

Увы, начальником экспедиции был назначен не Поршнев, а геоботаник Кирилл Станюкович, что, возможно и стало причиной неудачи экспедиции. В основном именно Станюкевич и другие ученые-ботаники решали, в какую сторону пойти, что осматривать и на чем заострить внимание, а Поршнева мало кто слушал.

Было совершено немало ошибок. Так, экспедиция отправилась летом, а не зимой, а летом снег сохраняется лишь в вершинах Памира и следы йети без снега увидеть невозможно. Не были исследованы пещеры – возможные места ночлежек йети. К тому же большая группа людей производила столько шума, что отпугивала всех животных вокруг, в том числе, вероятно, и йети.

В итоге, ни следов, ни самого йети исследователям найти не удалось, хотя Поршнев собрал много историй об алмасты от местных жителей и убедился, что это существо обитает лишь в юго-восточной части Памира.

Из-за этого Академия Наук СССР официально закрыла тему изучения Снежного человека. Поршнев был крайне разочарован:

“Говорили, что главный результат экспедиции – обнаружение археологами на Памире памятников палеолита, из чего якобы следует, что “дикий человек” здесь не мог обитать уже десятки тысяч лет в силу биологического закона несовместимости родственных видов на одной территории”.

Но он не отчаивался:

“Мне неизвестно ни одно свидетельство против реликтового гоминоида. Думается, что такое вообще логически нельзя мыслить. Я слышал лишь много заявлений разных лиц, что они не верят в существование Снежного человека”.

Несмотря на неудачу, Поршнев был так увлечен Снежным человеком, что продолжил свою поисково-исследовательскую работу в 1960-х-1980-х годах, хотя Академия Наук СССР уже не выделяла ему для этого никаких средств. Ему помогала поддержка множества добровольцев, которые так же как и он были убеждены в реальности алмасты.

К сожалению, чем больше Борис Поршнев упорствовал в том, что йети реален и чем больше пытался доказать это в своих книгах и статьях, тем больше он натыкался на стену отрицания и неприятия.

К примеру, в алма-атинском журнале “Простор” была опубликована коллективная рецензия его работ некоторыми советскими профессиональными зоологами и они заявили буквально следующее:

“Выдумка о так называемом Снежном человеке уже давно разоблачена и надоела всем серьёзным исследователям”.

А также:

“Особенно активную роль в пропаганде псевдонаучных сведений о так называемом Снежном человеке играет историк-медиевист проф. Б. Ф. Поршнев, бесцеремонно вторгшийся в чуждую ему область биологических знаний и упорно печатающий свои измышления о Снежном человеке на страницах журналов и газет, ставя при этом в весьма неприглядное положение редакторов этих изданий, наивно верящих в его компетентность”.

В 1972 году Поршнев написал обширный трактат “О начале человеческой истории”, в котором снова излагал некоторые излишне смелые мысли об антропологии. В итоге книгу не допустили к печати и Поршнев не вынес такого удара в спину, скончавшись через два месяца в возрасте 67 лет.