Планировались две серии: Михайлов рассказал о вырезанных цензурой сценах в фильме “Любовь и голуби”

У Александра Михайлова множество театральных и киноработ, он хороший певец, но все равно люди ассоциируют его с образом Василия Кузякина. “Можно сняться в 80 картинах, а можно только в “Любовь и голуби”, и на этом успокоиться”, – улыбается актер.

Интересно, что Михайлов сначала отказывался от этой работы. На роль Василия Кузякина пробовались Николай Лавров, Борис Сморчков, Виктор Борцов и Сергей Юрский, которого потом утвердили на роль дяди Мити.

По словам актера, материала было снято гораздо больше, чем при монтаже вошло в картину. “Все помнят, например, что мой герой мечтал попасть в бар, а когда оказался на курорте, то пошел туда и стал по соломинке пить коктейль из бокала и курить дамскую сигарету, – вспоминает Михайлов. – А в начале картины, в вырезанной сцене, он увидел у дочери журнал, на обложке которого была похожая сцена. Вот и стал мечтать”.

“Сцена в баре была сильно сокращена, – признается Михайлов. – Там было очень смешно, когда Василий поворачивается и видит тетю Шуру и дядю Митю, которые тоже сосут коктейль из трубочки. Он в недоумении поворачивает голову и видит в баре всю свою семью. А потом в квартире у героини Гурченко из под стола на нитке поднимался голубь и бил меня по щекам, а а я плакал вместе с воющим щенком”.

По признанию Михайлова, цензурой было вырезано четыре большие сцены, при наличии которых фильм вполне мог стать двухсерийным. Но многие эпизоды цензура просто не пропускала в связи с начавшейся в стране антиалкогольной компанией. “Любовь и голуби” не отправляли и на международные кинофестивали, считая сюжет легкомысленным.

“Я сам видел этот фильм лишь несколько раз, – признался Михайлов. – Но понимаю людей, которые его знают наизусть. Потому что там хороший сценарий и мощная драматургия. Мы увлеклись, хулиганили на площадке, словом, жили этой лентой”.

Раскрыл актер и секрет такой огромной любви зрителей к картине. “Она очень корневая, очень русская, – полагает Михайлов. – Только у нас возможно ходить в сапогах и трусах, и нам все это близко понятно. Там хорошие диалоги, прописана судьба каждого героя (сценарий основан на одноименной пьесе театрального актера Владимира Гуркина, написанной в 1981 году – Прим. ред.)”

Михайлов с сожалением заметил, что сегодня из снимавшихся в ленте актеров осталось только четверо: “Я, Наташа Тенякова (баба Шура), Лада Сизоненко (дочь Оля), и Янина Лисовская (Людка). Янине скоро 61 год. она живет в Германии”.

Сегодня модно снимать ремейки советских картин – вспоминаются и “Служебный роман”, и “Ирония судьбы”. Михайлов говорит, что ему тоже предлагали нечто подобное. “Я не люблю это, поэтому сразу отказывался, – признается актер. – Ну что, дядю Митю мне играть, что ли! Это глупость полная. Володю Меньшова не вернуть (умер в 2021 году – Прим. ред.), а заниматься самодеятельностью не хочется”.