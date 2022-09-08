«Мы должны документировать ужасные последствия войны в Украине»

В Украине по-прежнему бушует война. Люди продолжают гибнуть и получать увечья, растет число внутренне перемещенных лиц и беженцев из Украины.

Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая во вторник в Совете Безопасности. Она рассказала о гуманитарной деятельности в Украине, сообщила, что в ближайшие дни на место событий отправятся члены миссии по установлению фактов, связанных с инцидентом в Еленовке, призвала гуманно обращаться с военнопленными и провести расследование сообщений о депортации и так называемых «фильтрационных лагерях».

– В ситуации, когда международное сообщество не способно остановить эту бессмысленную войну, мы должны продолжать фиксировать ее ужасающие последствия как можно точнее. Это – наша обязанность, и самое меньшее, что мы можем сделать, – помочь предотвратить дальнейшую эскалацию этой войны и предотвратить другие потенциальные насильственные конфликты, – заявила Розмари Дикарло.

Жертвы войны

Она сообщила, что с момента ее брифинга в Совете 24 августа в результате боевых действий погибли по меньшей мере 104 гражданских лица, в том числе 10 детей. Многие получили ранения.

По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за время войны в Украине погибли 5 718 мирных жителей, включая 372 ребенка, и 8199, включая 635 детей, получили ранения. Это только подтвержденные данные, реальные цифры, как сказала Розмари Дикарло, еще выше.

Перемещения населения

Эта война, по ее словам, оборачивается крупномасштабными перемещениями населения. Число внутренне перемещенных лиц достигло 6,9 млн человек. Только с июля число внутренних беженцев увеличилось на 300 тысяч, в основном за счет перемещений на юге и востоке страны. Число украинских беженцев в соседних странах составило семь миллионов – только за последние две недели эта цифра выросла на 300 тысяч.

Тысячи людей в пострадавших от конфликта районах Донецкой области и особенно в городе Мариуполь не имеют доступа к водопроводу, что чревато риском инфекционных заболеваний.

– Все эти цифры и факты хоть и шокируют, но не могут передать всего масштаба трагедии, – сказала заместитель Генерального секретаря ООН.

Гуманитарная помощь

Она рассказала, что, несмотря на войну, гуманитарные учреждения системы ООН продолжают оказывать помощь жителям Украины, в том числе тем, которые живут вблизи линии фронта.

Однако ООН не имеет надлежащей возможности доставлять товары в неподконтрольные правительству Украины районы. Сегодня ООН оказывает гуманитарную помощь примерно 12,7 млн человек. В гуманитарных операциях задействованы 560 организаций. 60 из них – местные неправительственные организации.

– ООН прилагает все необходимые усилия для обеспечения защиты и помощи людям во всех областях Украины. Мы по-прежнему крайне обеспокоены отсутствием доступа к районам, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства Украины. В этих районах мы охватили гуманитарной помощью один миллион человек, но гуманитарные потребности там огромны, – сказала представитель ООН.

Черноморская инициатива по зерну

Она напомнила о последствиях войны в Украине для всего мира, в плане нехватки продовольствия и удобрений. Замгенсека приветствовала усилия в рамках Черноморской инициативы. Отметив, что Совместный координационный центр по состоянию на 7 сентября разрешил выход из украинских портов 100 судов, груженных общим объемом 2 334 310 метрических тонн зерна и других продуктов питания, она подчеркнула, что 30 процентов этого груза пошло в страны с низким и ниже среднего уровнем доходов.

– Но, чтобы продовольствие было доступно для всех нуждающихся, на зарубежные рынки должны выйти российские удобрения и продукты питания. ООН продолжает свои усилия по облегчению доступа этих продуктов, не подпадающих под международные санкции, на мировые рынки, – сказала Розмари Дикарло.

Говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС, представитель ООН повторила призыв Генерального секретаря к демилитаризации зоны станции.

Миссия по Еленовке

Она доложила Совету о предстоящем посещении места событий членами недавно учрежденной Миссии по установлению фактов, связанных с инцидентом в Еленовке, где 29 июля обстрел следственного изолятора привел к гибели 53 и ранению от 75 до 130 заключенных.

Руководителем миссии назначен генерал Карлос дос Сантос Круз из Бразилии. В ее состав вошли Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир из Исландии и Иссуф Якуб из Нигера.

– Миссия должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу и иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам, – сказала заместитель генсека.

Обращение с военнопленными

Представитель ООН выразила обеспокойность по поводу обращения обеих сторон с военнопленными.

– Я хочу повторить, что Международный Комитет Красного Креста и Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине должны иметь беспрепятственный доступ ко всем лицам, задержанным в ходе войны, – подчеркнула Розмари Дикарло. Она приветствовала продолжающееся взаимодействие сторон по согласованию обменов пленными. Только в прошлую пятницу, по ее словам, в Донецкой области обменяли 14 пленных.

Представитель ООН выразила серьезную обеспокоенность по поводу сообщений о насильственном перемещении, депортации и так называемых «фильтрационных лагерях», находящихся в ведении Российской Федерации и связанных с ней местных сил.

Она сказала, что все эти сообщения должны расследоваться в сотрудничестве с компетентными органами.

По словам Илзе Брандс Керис, занимающей пост помощника Генерального секретаря по правам человека, ООН ведет тщательную работу по сбору информации о различных нарушениях прав человека в период после 24 февраля – даты вооруженного нападения Российской Федерации на Украину.

Она подчеркнула, что интенсивные боевые действия привели к разрушениям объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, и вынудили многих людей спасаться бегством.

Перемещения в Российскую Федерацию

– Нарушения прав человека на территории, оккупированной Российской Федерацией или контролируемой связанными с ней вооруженными группами, также вынуждают людей бежать. Эти условия привели к ситуации, когда те, кто спасается от опасности, часто чувствовали себя вынужденными эвакуироваться в любом возможном направлении, независимо от их предпочтений. Наше Управление задокументировало значительное количество случаев перемещения гражданских лиц в Российскую Федерацию, в том числе около десятка случаев, когда военнослужащие российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных групп приказывали гражданским лицам в Мариуполе покинуть свои дома или убежища и доставляли их на территорию в Украине под их контролем, или в Российскую Федерацию, – сказала Илзе Брандс Керис.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) располагает заслуживающими доверия свидетельствами того, что украинцы, оказавшиеся в результате эвакуации в России или на подконтрольных ей территориях, хотя и получали свободу передвижения после проверки, испытывали сложности с последующим возвращением домой.

Им не представляют денежные средства или другую поддержку, причем для тех, кто был вывезен в отдаленные регионы Российской Федерации, расходы на возвращение могут быть непомерно высокими.

УВКПЧ отмечает, что в ситуациях, «когда оккупирующая держава приказала людям эвакуироваться в целях их собственной безопасности или по военным причинам, те, кто желает вернуться, должны иметь такую возможность, как только боевые действия прекратятся».

Насильственное перемещение детей

Помощник Генерального секретаря подчеркнула, что «имеются заслуживающие доверия утверждения о насильственном перемещении детей, оказавшихся без сопровождения, на оккупированные Россией территории или в саму Российскую Федерацию».

По данным Управления, российские власти приняли упрощенный порядок предоставления российского гражданства детям, оставшимся без попечения родителей, и эти дети могут быть усыновлены российскими семьями, а планы по перемещению детей не включают в себя шаги по воссоединению семей. В соответствии со статьей 50 Четвертой Женевской конвенции запрещается изменять личный статус этих детей, в том числе их гражданство, напомнила представитель ООН.

Эта практика, по мнению Илзе Брандс Керис, привела к многочисленным нарушениям прав человека, включая права на свободу, личную неприкосновенность и неприкосновенность частной жизни.

Фильтрация

Представитель ООН рассказала, что «российские вооруженные силы и связанные с ними вооруженные группы» подвергают гражданских лиц так называемой «фильтрации» – системе проверок безопасности и сбора персональных данных. По ее словам, «фильтрации» подвергаются те, кто покидает районы боевых действий, а также те, кто проживает или перемещается по территории, контролируемой российскими вооруженными силами и связанными с ними группами.

Брандс Керис заверила, что УВКПЧ внимательно следит за ситуацией в Украине и в регионе в целом, уделяя особое внимание группам, находящимся в уязвимом положении и подвергающимся более высокому риску нарушений прав человека, включая торговлю людьми.

Помощник Генерального секретаря настоятельно призвала Российскую Федерацию предоставить беспрепятственный и конфиденциальный доступ Управлению и другим независимым международным наблюдателям ко всем местам содержания под стражей, находящимся под ее контролем. Она также обратилась к международному сообществу с просьбой продолжать оказывать поддержку гражданам и жителям Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома.