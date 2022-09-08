 

Американка, А-силуэта и с жаккардовым принтом: длинные юбки, в которых можно отправиться и на работу, и на вечеринку

08.09.2022, 5:00, Разное
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Одним из обязательных предметов одежды, который должен находиться в гардеробе каждой девушки, является длинная юбка. Она одновременно идеально сочетает в себе элегантность и комфорт. Длинные юбки можно смело считать самым универсальным видом одежды, их правильное сочетание с другими предметами гардероба позволят вам носить их по любому случаю и в любое время года.

Удобный и универсальный А-силуэт

Идеальным вариантом между свободным кроем и облегающей юбкой-карандаш является А-силуэт. По форме модель хорошо облегает талию и слегка расширяется к низу. Она подходит абсолютно всем типам фигуры, красиво и эффектно подчеркивая все ее достоинства.

Юбка А-силуэта успешно комбинируется с футболками, свитерами, водолазками, блузами и кофтами. Создать спокойный и лаконичный образ вы сможете, выбрав однотонную модель светлого оттенка, а вот для вечеринки или праздника отлично подойдет юбка с ярким и необычным принтом или американка.

Элегантный вариант для работы

Соединив в образе классический оверсайз блейзер нейтрального цвета с длинной юбкой пастельных тонов или темных оттенков с жаккардовым принтом, вы получите утонченный, элегантный и эффектный аутфит, который подойдет не только для работы в офисе, но и для прогулки по городу.

Дизайн, вдохновленный стилем карго

Трендом этого сезона является длинная юбка карго, которая отличается универсальностью и практичностью. Она отлично подходит любому типу фигуры.

Помимо парадного выходного и строго официального, юбку карго можно сочетать с любым стилем. К ней подходит все: от простых футболок до теплых оверсайз-свитеров, кожаных курток или классических блейзеров. В зависимости от образа юбку карго можно сочетать с кроссовками, туфлями на каблуке или грубыми ботинками.

Комбинация легкости и массивности

Чтобы получить гармоничный и по-настоящему трендовый аутфит в этом сезоне, стилисты рекомендуют сочетать в образе легкую, утонченную и воздушную макси юбку светлого оттенка с грубыми и массивными кроссовками или ботинками. Дополнить образ можно свободной футболкой, объемным свитером или худи. Такой аутфит замечательно подойдет для посещения музыкального концерта, дня рождения подруги, вечеринки или свидания.


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