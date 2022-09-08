Наряд-кокон – свежий микротренд сентября: трендовая тенденция, которая поможет выглядеть стильно даже дома

Вот уже несколько сезонов женская домашняя одежда является неотъемлемой частью трендов моды. Свитера, леггинсы, толстовки, кардиганы – это лишь некоторые из вещей, которые сегодня можно увидеть на модных фэшн-подиумах. В настоящее время наряд-кокон – это не только комфорт, но еще и тренд. В статье вы найдете обзор модных вещей, которые позволят вам быть стильными даже дома.

Платье-свитер – наряд-кокон для модных девушек

Когда на смену палящей температуре приходят холод и дождь, становится трудно представить себя гуляющей по улицам в мини-платьях без рукавов. Здесь на помощь приходит теплое, уютное и в то же время стильное платье-свитер! Сильное желание продолжать демонстрировать свои красивые ножки, несмотря на мороз, легко заставит вас полюбить эту очень практичную и современную вязаную вещь.

Комфортная женственность

Практичные и удобные спортивные штаны, которые когда-то предназначались исключительно для тренажерного зала, сегодня покорили не один модный подиум. Благодаря правильным сочетаниям вы сможете носить их не только дома, но и за его пределами.

Для создания уникального и оригинального образа фэшн-стилисты предлагают комбинировать спортивные штаны со строгими рубашками, смарт-кэжуал кардиганами и жакетами, классическими блейзерами, уютными пуловерами и свитерами, и туфлями на платформе или каблуке.

Свитер с косами – на все времена

В холодное время года лучшим другом любой девушки является теплый свитер. В этом сезоне стилисты советуют обратить внимание на трендовые уютные свитера с косами. Они гармонично будут сочетаться с мягкими трикотажными штанами, яркими и акцентными или вельветовыми брюками, интересными моделями джинсов или стильной юбкой.

Символический предмет спортивного гардероба

Леггинсы также можно найти в нашем специальном разделе, посвященном женским нарядам-коконам. Благодаря более женственной и облегающей посадке они действительно универсальны и практичны.

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Этой осенью стоит отдать предпочтение леггинсам из трикотажа или вельвета. Они отлично сочетаются с теплыми оверсайз кардиганами, толстовками, джемперами и свитерами.

Акцент на талию

Для большинства девушек любимым предметом гардероба является кардиган. В этом сезоне модные стилисты советуют обратить внимание на модели с поясами, которые позволяют подчеркнуть талию модниц. Кардиганы такого плана гармонично сочетаются с самыми разными вещами: от повседневных джинсов и белой рубашки до вечернего платья на тонких бретельках.

Самое время для шорт-бермудов

Еще одним трендом осенне-зимнего периода 2022 года являются шорты-бермуды. Чтобы не замерзнуть и при этом выглядеть стильно, выбирайте модели из более плотных тканей. В качестве верха гармонично будут смотреться блузы с пиджаками свободного кроя или однотонные водолазки.

Стильная крупная вязка

В холодный период времени, как никогда, хочется закутаться во что-то максимально теплое и уютное. Среди гардероба идеальной вещью для этого станет кардиган крупной вязки. В этом сезоне он является трендом и отлично сочетается с джинсами абсолютно любого фасона и брюками прямого кроя, а также с однотонными футболками и водолазками.

Комплект из двух частей в рубчик

Самая практичная покупка ранней осени – трикотажный костюм, без которого не обходится ни один гардероб истинной модницы. Этот предмет одежды является максимально теплым, удобным, уютным и стильным. Трикотажные комплект отлично подойдет как для домашних посиделок, так и для выхода в свет.