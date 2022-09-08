 

Мнение: Фильтр для комментариев

08.09.2022, 4:40, Разное
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Модератор протестировал новый фильтр нехороших слов для ЖЖ.
В целом, работает, хотя и чуть хуже, чем антиспам в Телеграме.
Тем не менее, с сего дня он уже начал нарабатывать наполнение фильтра для комментариев.
Насчет "Эволюционного марша" он пока в раздумьях…

PS. Читатели сообщают, что блог вернулся на 1-е место ЖЖ. Ну ок, типа ура. Повторюсь, ЖЖ пройден на платину. Сейчас сбиваем ачивки в телеге, давеча аккаунт за 700 000 подписчиков перевалил, для сравнения в ЖЖ 32 380. К вопросу о текущем охвате платформ. Впрочем, можете не переживать, из ЖЖ никуда уходить не собираюсь, для публикации больших текстов все равно ничего лучше нет.

Источник: Colonel Cassad


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