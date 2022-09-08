Мнение: О невыдуманной, реальной и полной катастрофе России… Везде «изюм» и «бакалея»?

Не очень люблю крепких выражений, но это — именно он, причём полный. Тот самый «пушной зверёк», что приходит с Севера.

Пришёл…

На наши головы.

И нет, вовсе не «сводки с фронта» тому причиной. Мы ведь все по-прежнему дружно верим, что всё идёт по плану.

Однако вот что пошло совершенно точно не по нему.

Пишут тут, что агрохолдинг «АФГ Националь» и Volga Group Геннадия Тимченко могут продать совместное предприятие «Южные земли» с более чем 760 га садов как раз в тот момент, когда импортозамещение подсанкционных фруктов становится делом не только важным, но и выгодным ввиду быстрого пополнения списка «недружественных» стран.

Что было «на входе» в сделку? На лето 2021 года «Южные земли» управляли более 760 га высокоинтенсивных садов в Краснодарском крае, а также хранилищем ёмкостью 25 тыс. тонн. Валовой сбор превысил 26 тыс. тонн яблок. До 2025 года планировалось расширить площадь садов до 2,5 тыс. га — втрое! — и выйти на урожайность 45 тыс. тонн в год. Выручка компании в 2021 году росла на 37,3%.

Зачем продавать столь выгодный #бизнес? О, это — феерия. Оказывается, покупка действующих садов становится экономически выгоднее закладки новых из-за санкций #ЕС на #импорт в РФ посадочного материала.

То есть, получается, что саженцы яблонь промышленного типа – на карликовых подвоях, а это деревья, с которых плоды можно убирать вытянутой рукой – мы тоже покупали на «загнивающем Западе». Почему? Ведь вырастить саженец яблони – это не микрочип выпустить. Да половина садоводов России сделаем легко прививку любого сорта на подвой и через два года его можно высаживать в грунт. Но…

Вот проблема российских промышленных саженцев. Подвой сделать могут. А дальше — увы: «По яблоне 50% саженцев заражено. 80% груши заражено, 75% сливы». Иначе говоря, в российских промышленных питомниках не могут вовремя провести профилактику болезней, а также не могут их лечить (тот же садовод-одиночка это отлично делает дедовскими способами – медным купоросом, задымлением серой, горчичным порошком и т.п.) Плюс, а точнее — ещё один минус: саженцы плохо подкармливают, поливают, из-за чего они отстают в росте. Чтобы получить качественный материал, садоводу в большом хозяйстве, действительно, легче было купить саженец в Италии, Венгрии и Польше за 5-6 евро.

И такое поддержание стандартов качества #Россия не может выдержать даже по той простой продукции, которая веками создавалась на её территории!

Но дальше — ещё хуже. Почти 70% саженцев винограда в России — тоже импортные. И чтобы заместить их отечественными потребуется несколько лет. Которых, понятное дело, уже нет. Да что там виноград и яблоки! Новая великая «держава» дошла до того, что 80% чеснока завозится из Китая. А вот выращивать его внутри страны уже невыгодно.

И если это — всеобщая неспособность делать даже простые вещи, посильные любому дачнику — не есть признак полного песца, то что ещё может им служить?

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