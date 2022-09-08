 

Aдминистрация Байдена отрывает американцев от их традиций, истории и ценностей

08.09.2022, 4:15, Разное
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Нынешние власти Америки ревностно служат политике пересмотра национального самосознания, культуры и истории США, при этом демонизируя всех несогласных, считает полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор. Как пишет он в статье для The American Conservative, администрация Байдена — это аппарат «политической гигиены», рассчитанный на массовую зачистку американского общества от исторического «недуга» — белого шовинизма.


AP

Когда Дональд Трамп был избран президентом в 2016 году, многие американцы верили, что он отключит систему жизнеобеспечения, которая поддерживает «болото» коррумпированных политиков, подрядчиков, бюрократов и судебных исполнителей в Вашингтоне. Однако, как пишет полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор, вышло наоборот: победу при помощи федеральной бюрократии одержала правящая элита.

Как отмечает автор в статье для The American Conservative, пришедшая к власти в январе 2021 года администрация Байдена — не просто антитеза лозунгу «Америка прежде всего», который поддержали избиратели в 2016 году. Администрация Байдена — это «программа по утрате национальной идентичности, это аппарат политической гигиены, призванный зачистить правительство, школы, полицию и вооружённые силы, а затем и американское общество целиком от исторического недуга — белого шовинизма».

Администрация Байдена ревностно служит политике пересмотра национального самосознания, культуры и истории США, при этом демонизируя всех несогласных. Это объясняет, почему бойкоты и так называемая культура отмены широко поощряются и одобряются. При этом тех американцев, которые не соответствуют ожиданиям, ждёт остракизм, цензура, травля в печати и изоляция в социальных сетях. В результате в США теперь главенствует система нетерпимости, которая вознаграждает безоговорочное подчинение левой политике и активно карает всякое инакомыслие.

Как заключает Дуглас Макгрегор, ущерб от такой «прогрессивной» политики, когда уголовников освобождают из тюрем, когда мексиканские наркокартели завозят к нам в страну миллионы нелегалов, в том числе с судимостями, а десятки тысяч молодых американцев гибнут от фентанила, огромен: американская экономика стремительно съезжает в рецессию. Однако у противников нынешних властей сегодня нет эффективной структуры для политических действий, как нет умелого и решительного руководства.

«Ещё Ленин предупреждал: «Каждое общество находится в трёх шагах от хаоса». Своей политикой администрация Байдена направляет американцев по пути, опасно близкому к Шри-Ланке. В донельзя намагниченном американском обществе экономический спад в сочетании с денационализацией — это рецепт, чтобы оторвать американцев не только от их традиций, истории и ценностей, но и друг от друга», — уверен автор материала.


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