 

Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом

08.09.2022, 3:55, Разное
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На Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость ковидом в столичном регионе значительно снижается. По словам главного государственного санитарного врача России, пандемия коронавируса покидает эту часть страны.

Нового подъема заболеваемости можно будет избежать при правильных действиях в сентябре, считает Попова. Но это касается только коронавируса. То есть в столичном регионе будет лишь ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), добавила глава Роспотребнадзора.

Также она рассказала, что, согласно ранее сделанному прогнозу, на протяжении пяти недель наблюдался подъем заболеваемости ковидом, затем – пик, и потом началось снижение. В Москве статистика оптимистическая: снижение на 16%. В Московской области заболеваемость упала на 19%, а в Санкт-Петербурге – на 26%.

Судя по заявлениям экспертов, ситуация по коронавирусу не столь напряженная, как раньше. Однако существуют другие вирусные инфекции, которые из сезона в сезон заставляют россиян беспокоиться. Ранее Анна Попова предупредила жителей страны о подъеме заболеваемости гриппом. Ее слова приводили “Дни.ру”.


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