Список домов-долгостроев снова вырастет

Правительство сняло мораторий на внесение новых домов в список объектов-долгостроев. Запрет, введенный весной для поддержания сферы строительства, должен был действовать до 2023 года.

Минстрой посчитал, что отрасль получила необходимые меры поддержки и стабилизировалась, поэтому мораторий можно отменять. Это означает, что уже в обозримом будущем реестр долгостроев пополнят новые объекты.

К середине лета у почти 16% от всех строящихся домов, или 1,2 тыс. объектов, было зафиксировано нарушение заявленных сроков строительства. Но так как средства дольщиков хранятся на эскроу-счетах до ввода зданий в эксплуатацию, это дает гарантию, что деньги никуда не пропали. Однако дольщики все еще не могут рассчитывать на начисление процентов или неустойки при затягивании строительства. Этот запрет, также введенный в марте, пока не отменен.

В реестр долгостроев могут вноситься дома, срок сдачи которых нарушен более чем на 6 месяцев (или на такой же срок затягивается передача жилья собственникам). После этого органы, осуществляющие надзор за строительством, могут обратиться в арбитраж с требованием остановить реализацию жилья в этом проекте.