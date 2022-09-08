 

В Ирландии посадили учителя, который отказался уважать трансгендеров

08.09.2022, 2:55, Разное
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Одна из школ в ирландском графстве Уэстмит оказалась в центре скандала. Местного учителя, который не захотел потакать не определившимся со своим полом ученикам, сначала отстранили от работы, а затем лишили свободы на неопределённый срок за нарушение судебного предписания, пишет The Independent.


AP

Инок Бёрк преподавал историю и немецкий язык в одной из школ графства Уэстмит. Его отстранили от занятий после того, как он отказался использовать в обращении к ученику местоимение «они», пишет The Independent.

Затем мужчина нарушил постановление суда, которое запрещало ему посещать учебное заведение. Бёрк всё равно отправился туда, сел в пустом классе и заявил, что пришёл работать, после чего его арестовала приехавшая на место полиция, отмечает издание.

За неуважение к суду учителя приговорили к тюремному заключению на неопределённый срок. Это наказание может быть прекращено только в том случае, если Бёрк согласится подчиниться условиям судебного запрета.

На заседании суда преподаватель заявил, что любит свою школу. «Но сегодня я нахожусь здесь, потому что сказал, что не буду называть мальчика девочкой», — объяснил Бёрк.

«Трансгендерство противоречит моей христианской вере. Оно противоречит священным писаниям, духу Англиканской церкви Ирландии и моей школы», — продолжал учитель.

«Это безумие, что меня поведут из этого зала суда в место лишения свободы. Но я не откажусь от своих христианских убеждений», — подчеркнул мужчина.

Адвокаты, представляющие интересы школы, заявили, что они не хотели, чтобы Бёрка заключали под стражу. Но, по их словам, им пришлось пойти на этот шаг «в качестве крайней меры», заключает The Independent.


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