 

Квартиры в Новой Москве подорожали на 20%

08.09.2022, 2:35, Разное
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На первичном рынке Новой Москвы за год средняя стоимость кв. м достигла 233 тыс. рублей, увеличившись на 20%. Для сравнения, внутри МКАД цена кв. м зафиксирована на уровне 354 тыс. рублей. Предложение квартир в новостройках в ТиНАО выросло на 28%, почти до 8 тыс. лотов.

В Подмосковье стоимость «квадрата» за год также выросла на 20%, до 172 тыс. рублей. Предложение увеличилось на 40%, почти до 33 тыс. лотов.

Абсолютное большинство квартир в новостройках – 78% – приобретается в ипотеку. При этом сократилась средняя площадь покупаемого жилья – на 11%, до 47 кв. м. Средняя площадь купленной «однушки» сейчас составляет 33 кв. м, «двушки» – 50-55 кв. м, трехкомнатной квартиры – 60-65 кв. м.

Многие покупатели не затягивают со сделкой, так как понимают, что жилье продолжит дорожать. Некоторое снижение цен в течение лета было временным явлением, спровоцированным, в частности, акциями застройщиков.


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