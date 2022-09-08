Комфортно и в соответствии с тенденциями: подбираем осеннюю обувь на ногу с широкой стопой

Многие женщины с широкой стопой сталкиваются с проблемами при подборе обуви. Нередко во время примерки туфель они ощущают дискомфорт. Ступня сдавливается, и при ходьбе возникают неприятные ощущения. Как подобрать обувь на нестандартную ногу, которая будет соответствовать моде и современным трендам? Это вполне возможно, если выбрать подходящую модель. В статье мы приведем несколько вариантов осенней обуви на ногу с широкой стопой. Они комфортны и соответствуют модным тенденциям.

Круглый или квадратный носок

Остроносые туфли и ботильоны нельзя назвать удобными, если у вас широкая стопа. Ваши пальцы будут упираться в узкие стенки обуви и сдавливаться. Поэтому таких моделей следует избегать.

Сейчас в моду вошла обувь с круглым и квадратным носком. В ней достаточно места для пальцев, и вы будете чувствовать себя комфортно даже после долгого дня. Для осени вы можете выбрать мокасины, ботильоны или сапоги на среднем каблуке.

Широкий каблук

Туфли на шпильке выглядят женственно и изящно. Но они не подходят дамам с широкой ступней. Под действием гравитации стопа съезжает, и пальцы упираются в носок.

Отдавайте предпочтение модным туфлям на широком каблуке. В них ваш вес распределяется более равномерно. Кроме этого, в такой обуви гораздо удобнее ходить, чем на шпильках.

Регулируемые ремешки

Не стоит выбирать обувь с декоративными пряжками. Она не принесет вам никакой пользы. Ее ширину невозможно регулировать, а пряжки являются лишь красивой деталью, которая не несет никакой функции.

Для широкой стопы гораздо больше подходит обувь с регулируемыми ремешками на пряжках. Если вашей ноге становится в ней тесно, то вы всегда можете отрегулировать ее ширину.

Избегайте лакированной кожи

Лакированная кожа выглядит красиво. Но обувь из этого материала не подходит для ног с широкой стопой. Кожа, покрытая лаком, теряет свою гибкость и эластичность. Изделия из нее отличаются повышенной жесткостью, они практически не растягиваются. Поэтому ваша нога чувствует себя некомфортно в лакированных туфлях.

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Отдавайте предпочтение обуви из кожи без лака. Они более гибкая и эластичная. Еще более комфортным вариантом являются изделия из замши. Этот материал отличается мягкостью.

Теннисные кроссовки

Далеко не любая спортивная обувь является комфортной. Для широкой стопы подходят только изделия с широким носком. Такой фасон характерен для теннисных кроссовок и кед. Желательно выбирать обувь черно-белого цвета. Эта расцветка никогда не выйдет из моды и хорошо сочетается с любыми оттенками одежды.

Ботинки и полусапожки челси

Ботинки и полусапожки на танкетке очень популярны. Но они не всегда удобны, особенно если их передняя часть заужена. Вместо них лучше выбирать ботинки и полусапожки челси, которые стали одним из модных трендов. Они имеют низкий каблук и эластичную резинку-вставку по бокам вместо шнурков или застежки-молнии. В такой модели обуви нога чувствует себя очень комфортно.

Заключение

Если у вас широкая стопа, то это не значит, что вы должны отказаться от красивых туфель и ботинок. Современная мода предлагает вам множество вариантов трендовой обуви, которая отличается комфортностью и эстетичностью.