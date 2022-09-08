 

Das Erste – критикуя Запад на форуме во Владивостоке, Путин выглядел очень уверенным в себе

08.09.2022, 1:32, Разное
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Выступая на Восточном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин выглядел очень уверенным в себе, считает корреспондент немецкого телеканала Das Erste Ина Рук. По её словам, этот форум ориентирован на Азию и Тихоокеанский регион. Также она рассказала, что лидер Кремля назвал санкции «лихорадкой Запада», несущей угрозу всему миру.

Ина Рук сейчас находится в Москве. Какое впечатление на вас произвела эта речь Путина? Как он сегодня выступал — и перед кем?

ИНА РУК, корреспондент Das Erste: Он выступал очень уверенно в себе. Этот экономический форум направлен в сторону Азии и Тихоокеанского региона. Он ещё раз заявил о том, что санкции — это лихорадка Запада, химера. Он сравнил это с коронавирусом. По его словам, они несут глобальную угрозу всему миру. РФ справляется хорошо, несмотря на некоторые трудности. Чего он не сказал, так это того, что российские экономические прогнозы в данный момент выглядят не особенно дружелюбно и что российские экономические и торговые пути, в первую очередь, выстроены в сторону Запада и установились в этом направлении. Будет не так-то просто их перенаправить в другом направлении, о чём он постоянно заявляет.

Гостями были немногие главы государств из регионов. Например, присутствовал глава армии из Мьянмы, которого большинство стран мира не признаёт главой правительства. Путин принял его как государственного гостя. Также присутствовали спикер парламента Китая, премьер-министр Монголии и его коллега из Армении. Вот и всё. Однако Путин постоянно говорит о новом миропорядке, и это была большая тема его выступления.

Ещё раз очень коротко — что заявил Путин о ходе военных действий на Украине?

ИНА РУК: Украина не является темой этой встречи, заявил он. Однако потом он всё-таки отметил, что не РФ совершила нападение, как он всегда говорит. По его словам, РФ поднялась, чтобы положить конец этой войне, которая идёт уже восемь лет и которую начали украинцы после насильственного путча — так он называет революцию на Майдане. Так что в этом смысле нового немного.

Это была Ина Рук из Москвы, спасибо.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2022 года.


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