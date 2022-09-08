Розовее уже некуда: Пригожин призвал рублевских “толстосумов” активнее поддерживать Россию

Несмотря на банальную до тошноты мысль, жизнь вынудить это сделать, считает Михалков.

Евгений Пригожин поддержал его.

“Господа, сегодня такой прекрасный день – 6 сентября, среда. Практически юбилейная дата. Я призываю всех, кто имеет розовые задницы, все-таки оторвать их от диванов. Я просил вас об этом еще в середине августа. Так и не оторвали. Жаль”, — заявил он.

По его словам, “более розовыми жопы бизнесменов уже не станут”, поскольку уже некуда.

Напомним, ранее СМИ писали о том, как Пригожин ругал бизнесменов из-за бездействия в трудный для страны час.