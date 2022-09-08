 

Потеряла рассудок и умерла в одиночестве на острове: что стало со звездой “Большой перемены” Богуновой

08.09.2022, 1:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наталья Богунова рано начала творческую карьеру и получила первую популярность. Больше всего актриса запомнилась зрителям в роли молодой учительницы Светланы Афанасьевны из “Большой перемены”. Если экранная героиня звезды смогла обрести счастье с обаятельным лоботрясом Ганжой, то самой Наталье в личной жизни не повезло. Артистка не встретила любовь, не стала мамой и до конца своих дней страдала от одиночества.

Будущая звезда появилась на свет в 1948 году. Наталья с детства увлекалась танцами и долгое время даже не задумывалась об актерской карьере. Однако судьба решила все за нее. В балетном училище, где занималась девушка, на нее обратил внимание режиссер Игорь Таланкин. Постановщик искал актрису в свой новый фильм “Вступление” и пригласил Богунову сниматься. После выхода картины Наталья буквально проснулась знаменитой.

Вместе с популярностью на молодую актрису свалились многочисленные приглашения в другие проекты. Девушке пришлось оставить балет, чтобы посвятить себя актерству. Вскоре после дебюта Наталья начала активно сниматься, а через несколько лет о ней узнала вся страна. Исполнив роль учительницы Светланы Афанасьевны в “Большой перемене”, актриса обрела всесоюзную славу и любовь зрителей.

После выхода картины на экраны поклонники буквально не давали Богуновой прохода. Увы, несмотря на бешеную популярность, дальнейшая карьеры звезды не складывалась. По одной из версий, причиной стал непростой характер актрисы. К тому же, вскоре у нее обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.

Однажды у Натальи случилась истерика в театре, после которой ее увезли в клинику. Там у нее диагностировали шизофрению. Вскоре Богунова уволилась из театра и перестала получать приглашения в кино. В личной жизни артистке тоже не везло.

Замужем звезда была всего один раз. В молодости она связала себя узами брака с Александром Стефановичем, но отношения не сложились. Детей у знаменитости тоже не появилось. Богунова страдала от одиночества и регулярно попадала в клинику из-за прогрессирующей болезни. Ситуация усугубилась в 2011 году, когда у актрисы умерла мама.

После трагедии Богунова окончательно потеряла рассудок и провела в больнице целый год. К счастью, лечение помогло, и состояние звезды пришло в норму. В 2013 году она даже решилась отправиться в путешествие на остров Крит. Однако закончилась поездка трагически. 9 августа Наталья Богунова скончалась от инфаркта на отдыхе в полном одиночестве.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.20 / Мнение: Проблема гей-браков сближает эстонцев с Россией

01.03.22 / “Умные” шприцы помогут снизить число инфицированных в России

12.10.21 / На фото мужчины увидели нечто странное, а через год он скончался от рака

03.05.22 / Мнение: Якутский уголь, рекорд грузоперевозок РЖД и запуск новой «Ангары»

13.08.22 / Der Tagesspiegel – кризис в экономике обойдётся Германии в €70 млрд потерь и 300 000 безработных

22.09.20 / Для выпускников школ Гродненской области введён обязательный экзамен по польскому языку

01.04.21 / Скандалы: Жилье на подлете

14.12.21 / Все наследство покойного Сергея Соловьева может получить его дочь Анна Друбич

31.07.21 / Таинственные капли воды, падающие на вас из невидимого и непонятного источника

25.03.22 / Бойня имени Бердымухамедова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика