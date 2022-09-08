 

Xinhua – в Китае резко выросло производство промышленных роботов

08.09.2022, 0:10, Разное
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В прошлом году в Китае было произведено промышленных роботов в 11 раз больше, чем в 2015 году, что делает страну крупнейшим в мире рынком данных устройств. Как передаёт Xinhua, представитель Министерства промышленности и информатизации КНР Го Шоуган заявил, что применение промышленных роботов охватывает 60 отраслей национальной экономики, включая индустрию общественного питания, сферу образования и медицинского обслуживания.


AP

Китай является крупнейшим в мире рынком промышленных роботов. Как передаёт Xinhua, представитель Министерства промышленности и информатизации КНР Го Шоуган рассказал, что в 2021 году в стране было произведено 366 тыс. таких устройств, что в 11 раз больше, чем в 2015 году.

Применение промышленных роботов охватывает 60 отраслей национальной экономики. В 2021 году на 10 тыс. человек приходилось более 300 роботов, что примерно в 14 раз больше, чем в 2012 году.

Сервисные роботы широко используются в индустрии общественного питания, а также в сфере образования, медицинского обслуживания, логистики. В настоящее время в Китае насчитывается более 439 тыс. предприятий, связанных с сервисными роботами, при этом более 79 тыс. из них были зарегистрированы с января по август этого года, свидетельствуют данные поставщика корпоративной информации Tianyancha.

Технический уровень роботов в Китае продолжает повышаться, и был достигнут прогресс в исследованиях и разработке основных компонентов, включая прецизионные редукторы скорости, интеллектуальные контроллеры и операционные системы реального времени, отметил Го Шоуган.

По его словам, министерство усовершенствует систему стандартов, тестирования и сертификации, активизирует усилия по устранению недостатков в специальных материалах, основных компонентах и технологиях обработки, а также будет способствовать развитию высококачественного бизнеса и создаст здоровую среду для развития индустрии роботов.


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