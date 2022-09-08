 

Die Welt – украинцам нужно понять, что возвращение Крыма Киеву — всего лишь иллюзия

08.09.2022, 0:10, Разное
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Владимир Зеленский имеет право на мечты о том, что его армия отвоюет у РФ Крым, однако велико будет разочарование украинцев, когда они поймут, что это — всего лишь иллюзия. Как пишет Die Welt, сейчас важно, чтобы Украина осталась на почве реальности и ориентировалась на достижимые цели, и Киев должен быть доволен, если к зиме Украина не полностью потеряет Донбасс.


AP

Владимир Зеленский имеет право на мечты о том, что его армия отвоюет Крым* и «свободная жизнь» вернётся на полуостров. Как пишет Die Welt, даже если в краткосрочной перспективе обещание украинского президента поднимет боевой дух солдат, велико будет разочарование украинцев, когда они поймут, что возвращение Крыма — всего лишь иллюзия.

Как отмечает автор статьи, мировое сообщество уже давно смирилось с вхождением полуострова в состав России. Поэтому, когда президент США Джо Байден или председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляют, что Украина должна одержать победу в конфликте, они не имеют в виду возврат Крыма.

«На чём же Зеленский основывает свою надежду на «деоккупацию»? Ничто, буквально ничто не говорит сейчас в пользу её реализуемости. Сейчас важно, чтобы Украина осталась на почве реальности и ориентировалась на достижимые цели. Киев должен быть доволен, если к зиме Украина не полностью потеряет Донбасс», — пишет автор материала.

Он отмечает, что без поставок тяжёлого вооружения в ближайшее время Украина не будет в состоянии вернуть себе хотя бы одну из утраченных областей. Германия, самая богатая экономическая держава Европы, не готова поставить на Украину остро необходимые танки «Леопард-2» и БМП «Мардер», хотя это и возможно. 

«С Олафом Шольцем Украина конфликт не выиграет. Похоже, что немецкий канцлер боится Путина», — считает автор Die Welt. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 

 


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