 

Тающий ледник в Антарктиде может затопить Петербург

07.09.2022, 23:45, Разное
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Миру грозит настоящая ледниковая катастрофа, если человек не прекратит свое пагубное воздействие на природу. Эксперты бьют тревогу из-за того, что в океане становится больше пресной воды, а от Антарктиды откалываются целые куски льда. Речь идет о леднике в Западной Антарктиде, который разрушается вдоль подводного основания.

Раскол ледника Туэйтса в Антарктиде грозит затоплением прибрежных городов, огромные объемы пресной воды сильно повысят уровень мирового океана. Об этом предупредила кандидат географических наук Мария Ананичева.

По ее словам, тающий лед может не только нарушить всю систему мирового океана, но и привести к затоплению больших территорий, в том числе на материках. Вода однажды может достигнуть даже Санкт-Петербурга, сообщает Пятый канал.


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