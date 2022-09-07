Главное – выбрать правильное время и учесть длину волосков: восемь безопасных методов восковой эпиляции

Многие процедуры красоты можно легко проводить дома самостоятельно. Это также касается и ухода за телом. Одной из процедур, которую можно проводить дома, является депиляция воском или же удаление тонких волос, особенно в области стоп и рук. Самое главное – выбирать безопасные методы.

Делать депиляцию дома самостоятельно не так уж и сложно. Вот несколько советов, как это можно сделать максимально безопасно.

Выбрать правильное время для депиляции

Очень важно правильно выбрать время для восковой депиляции. При этом нужно правильно подготовиться. Для некоторых людей этот процесс является довольно напряженным, особенно если делать это самостоятельно в домашних условиях.

Перед проведением эпиляции нужно постараться, чтобы тело было максимально расслабленным, а разум спокойным. Напряженное состояние тела и ума приведет к тому, что мышцы будут напрягаться, а это причинит еще большую боль.

Кроме того, стоит избегать проведения эпиляции воском за неделю до менструации и неделю после. Это связано с тем, что в этот период организм становится более чувствительным. Это может значительно успокоить боль.

Выбрать правильный продукт для депиляции

Те, кто впервые собирается самостоятельно делать эпиляцию, могут запутаться в выборе подходящего продукта.

Самым лучшим продуктом является сахарный воск. Он намного проще в использовании, чем горячий воск и его можно довольно просто найти в магазинах.

Перед покупкой сахарного воска нужно обратить внимание на срок его годности и способ применения.

Очистить кожу путем отшелушивания

Одним из подготовительных этапов является отшелушивание кожных покровов при помощи скраба. Это помогает удалить омертвевшие клетки кожи и корни волос, которые попали в поры.

Отшелушивание нужно проводить за день или два до восковой эпиляции. Нужно дополнительно сделать легкий массаж при помощи скраба по всей поверхности кожи, которую нужно будет потом депилировать. Если кожные покровы очищенные от загрязнения, то это может облегчить процесс удаления волос, тем самым уменьшая боль.

Вымыть и высушить кожу

Мытье участка кожи перед проведением депиляции волос полезно для снижения риска инфицирования и травмирования кожных покровов.

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После очищения кожа должна быть полностью сухой, так как воск может нормально не прилипать, если она будет влажной.

При надобности депилируемый участок можно присыпать тальком, чтобы уменьшить влажность.

Учитывать длину волос

Волосы, которые считаются наиболее подходящими для восковой эпиляции, имеют длину всего лишь 0,5 см.

Более длинные волосы могут сделать процесс эпиляции более сложным и болезненным. Перед проведением процедуры лучше всего подстричь волоски, если они достаточно длинные. Это позволит свести боль к минимуму.

Однако нужно убедиться в том, что ножницы или другие используемые инструменты чистые.

Использовать обезболивающие средства

Некоторые люди отличаются большой чувствительностью, именно поэтому, появляется дискомфорт и боль. Чтобы уменьшить этот дискомфорт, то стоит принять обезболивающее перед проведением депиляции.

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Хорошим вариантом будут препараты на основе ибупрофена. Кроме того, можно сделать холодный компресс. Это поможет уменьшить чувствительность.

Быстро потянуть восковую полоску

Чтобы волосы вытягивались легко, нужно шпателем нанести сахарный воск по направлению роста волос. Затем нанести восковую полоску, слегка помассировать, пока она полностью не приклеится.

Осторожно потянуть полоску против направления роста волос. Все нужно делать быстро и без колебаний, чтобы максимально убрать растительность на теле и минимизировать болезненные ощущения.

Очистить кожу

Это очень важный шаг ухода за кожными покровами. Это позволит предотвратить раздражение или травму кожи. После процесса депиляции промыть тело чистой водой, а затем нанести успокаивающий гель, например, алоэ вера или мазь из календулы.

Нужно постараться использовать эти средства регулярно, чтобы уменьшить травмирование от воздействия пота или трения одежды.

Если после восковой эпиляции возникает раздражение, то устранить его можно при помощи масла чайного дерева или мази с антибиотиками.

При правильно проведенном лечении раздражение пройдет через несколько дней. Чтобы не было воспаления, нужно избегать ношения тесной одежды и трения в этой области.