Американский эксперт – Байден погружает США в состояние фашистского государства, беря пример с Украины Зеленского

Джо Байден погружает Соединённые Штаты в состояние фашистского государства, заявил в эфире Fox News эксперт Джексон Хинкл. По его словам, американский президент берёт пример с того, что Зеленский делает на Украине, чтобы создать в Америке антиутопическую реальность.

В своей речи об угрозах нашей республике Джо Байден говорил только о внутренних угрозах. Он ни разу не обмолвился о Китае, границе, фентаниле или преступности. Он упомянул только своих политических оппонентов.



И снова, как послушные маленькие слуги, какими они и являются, наши СМИ подбадривают его. Это заставляет задуматься об их взглядах на авторитаризм. Очевидно, они выступают за него. Более того, один из этих журналистов — а именно Джон Мичем, — и написал речь Байдена. Он много лет писал для Newsweek, а сейчас является самым банальным историком Америки. Очевидно, он приложил руку к написанию речи, (с которой президент США выступил. — ИноТВ) на прошлой неделе. Он также обновил Овальный кабинет по просьбе Джо Байдена. Теперь он наш главный пропагандист.

И нетрудно понять, что вдохновило Мичема написать эту прозвучавшую в четверг речь. Он восхищается автократами, которые затыкают рот своим политическим оппонентам. Ранее в этом году в телеэфире он сравнил президента Украины Зеленского с Уинстоном Черчиллем и людьми, которые штурмовали пляжи Нормандии.

Мы хотим подготовить вас к потоку клише, потому что это единственные элементы языка, которыми способен пользоваться Джон Мичем. Теперь, когда вы подготовились, я его процитирую: «Это может звучать сентиментально, но это истинная правда». Ну да, конечно.

В то же время Зеленский — эта фигура, сравнимая с Уинстоном Черчиллем — криминализировал инакомыслие в своей стране. Он закрыл три телеканала. По словам его представителя, эти СМИ стали одним из инструментов войны против Украины. Поэтому их заблокировали для защиты национальной безопасности.

Ага! То есть эти телеканалы — это что-то вроде Дональда Трампа или Fox News. Нам нужно заставить их замолчать, чтобы сохранить нашу демократию. Демократию, при которой возможность говорить есть только у одной стороны.

Иными словами, речь идёт о демократии в Болгарии образца 1972 года. Это «демократическая республика», то есть люди, которые там живут, не имеют никакого представительства. Все решения принимает партия.

Трудно поверить, что всё это происходит, но это так. В четверг Джо Байден и его спичрайтер прямо заявили об этом. Так где же выражение несогласия с его словами? Ни один президент никогда не выступал с подобной речью. Спрашивается, где эти благочестивые защитники наших норм?

Джо Байден объявляет, что нам нужно однопартийное государство. Он заявляет это в окружении находящихся при исполнении американских морских пехотинцев, и никто не говорит ни слова. Где был (председатель Объединённого комитета начальников штабов. — ИноТВ) Марк Милли? Разве он не великий защитник демократии? Где было семейство Чейни и все остальные, поддерживающие нашу священную систему правления?

Где они? Поддакивают (Байдену. — ИноТВ)? Слишком пристыжены, чтобы высказаться? Сейчас самое время высказаться. Они всегда могут выступить на нашем шоу. Всегда. Приглашение для них действует всегда.

А пока обратимся к Джексону Хинклу. Он ведущий канала The Dive with Jackson Hinkle на YouTube. Он присоединится к нам сейчас. Джексон, большое спасибо, что пришли. Значит, что-то действительно…

Послушайте, я понимаю, что на телевидении люди пристрастны. На них оказывают сильное давление, чтобы они заняли определённую сторону. Но если Байден вышел и сказал, что самая большая угроза для нашей страны — «это любой, кто выступает против меня на предстоящих промежуточных выборах», а СМИ ему не противоречат, то складывается ощущение, что мы перешли какую-то черту.

ДЖЕКСОН ХИНКЛ, ведущий YouTube-канала The Dive with Jackson Hinkle: Мы действительно перешли черту, Такер. И самое интересное, что любой представитель СМИ сегодня скажет, что ему понравилось выступление Джо Байдена, потому что это была речь, вдохновлённая диктатором. Мало того, кажется, что многие методы и действия, которые администрация Байдена применяет в Соединённых Штатах прямо сейчас и которые нашли отражение в этой речи, очень тесно связаны с тем, что диктатор Зеленский делает на Украине.

Джо Байден погружает нас в состояние фашистского государства, и он берёт пример с того, что Зеленский делает на Украине, чтобы создать это антиутопическое государство и эту антиутопическую реальность в Америке. И меня это совсем не удивляет, потому что, в конце концов, Владимир Зеленский, президент Украины, и Джо Байден контролируются одними и теми же людьми. Их контролируют такие личности, как Джордж Сорос и Клаус Шваб из Всемирного экономического форума, и они (Зеленский и Байден. — ИноТВ) будут делать всё, что от них потребуют.

Вы знаете, что Зеленский на Украине использует разведсообщество и нацистских головорезов из «Азова»*, чтобы заставить замолчать свободолюбивых украинцев. Джо Байден в Соединённых Штатах — хотя он не может вспомнить, что он ел на завтрак сегодня утром или кто его жена, — его кураторы и его приспешники готовят ЦРУ, ФБР, «Антифа», Налоговую службу, а теперь и министерство правды к нападению на свободолюбивых американцев.

Возможно, кто-то из оппозиционной (Республиканской. — ИноТВ) партии, которую он (Байден. — ИноТВ) фактически называет незаконной, должен был задуматься, прежде чем финансировать это безумие на Украине, которое подрывает нашу экономику и является насмешкой над демократией, прежде чем одобрять это, цеплять значки с украинским флагом на лацкан и послушно поддакивать Джо Байдену. Почему никто этого не сделал?

ДЖЕКСОН ХИНКЛ: Можно было бы подумать, что они это сделают. Но в Вашингтоне очень много людей — неоконсерваторы, псевдореспубликанцы и Демократическая партия в полном составе, — которые подотчётны военно-промышленному комплексу. И то, что они делают, совершенно не соответствует нуждам обычных американцев.

В Джексоне, штат Миссисипи, нет чистой питьевой воды. Тем не менее мы отправляем семь миллиардов долларов Украине, стране, которую, я уверен, большинство из этих конгрессменов даже не смогли бы найти на карте. Это какое-то безумие!

На этой неделе официальный представитель Белого дома — я уверен, что вы видели её выступление, Такер — вышла и сказала, что любой, кто не придерживается мнения, отражаемого большинством американского общества, является экстремистом. Но в таком случае кем является Джо Байден? Ведь если верить опросам и их высоким показателям, только 38 процентов американцев согласны с Джо Байденом. То есть, по собственному определению Белого дома, получается, что он (Байден — ИноТВ) экстремист.

Да, и та же история выходит с правами меньшинств. Просто мне казалось, что у людей есть право не соглашаться. В какие же удивительные времена мы живём! Джексон Хинкл, большое спасибо.

ДЖЕКСОН ХИНКЛ: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 06 сентября 2022 года.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.