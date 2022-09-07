 

Hill – Хиллари Клинтон заявила, что больше не будет баллотироваться в президенты

07.09.2022, 22:45, Разное
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не планирует участвовать в президентских выборах, которые пройдут в стране в 2024 году, пишет The Hill. Об этом политик сказала в эфире CBS Evening News. В предстоящих выборах Клинтон пообещала поддержать кандидатуру Байдена и верит в его победу.


AP

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон во вторник сказала в эфире CBS Evening News, что больше не будет баллотироваться на пост президента, пишет The Hill.

«Нет, нет», — ответила Клинтон на вопрос ведущей Норы О’Доннелл, будет ли Хиллари когда-нибудь снова баллотироваться на пост президента США. «Но я собираюсь сделать всё возможное, чтобы у нас был президент, который уважает нашу демократию и верховенство закона и поддерживает наши институты», — цитирует Клинтон The Hill.

Клинтон добавила, что бывший президент Трамп не вписывается в эту категорию и что «он должен потерпеть сокрушительное поражение», если снова будет баллотироваться. «Это должно начаться внутри Республиканской партии», — сказала Клинтон, «пускай отрастят хребет, дадут отпор этому парню», пишет The Hill.

Трамп, победивший Клинтон на президентских выборах 2016 года, намекает о своём возможном участии в президентских выборах в 2024 году, и опросы показывают, что у него есть хорошие шансы стать кандидатом от республиканцев, отмечает издание.

Клинтон заявила, что поддержит президента Байдена, если он решит баллотироваться на переизбрание, о чём он уже неоднократно объявлял. По её мнению, в таком случае он будет «человеком, который, скорее всего, победит»«Джо Байден одержал убедительную победу на всенародном голосовании над Дональдом Трампом. Я думаю, это о многом говорит», — сказала Клинтон в беседе с ведущим NBC News Ямиче Алсиндором в конце июня, пишет The Hill.

В эфире канала CBS Клинтон отвергла любые сравнения между использованием ею частного почтового сервера во время работы госсекретарëм и недавним обнаружением секретных материалов в доме Трампа во Флориде, заявив, что эти две ситуации «совершенно разные»«Я считаю, что это совершенно разные вещи, если их сравнивать», — сказала Клинтон о своей стычке с ФБР по сравнению с нынешней ситуацией у Трампа, отметив, что «похоже, что Министерство юстиции и ФБР проявляли невероятное терпение, спокойствие и осторожность, пока, наконец, они, очевидно, не посчитали, что на карту поставлена ​​национальная безопасность», заключает издание.


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