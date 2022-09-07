Осенние тенденции стритстайла 2022: тренды обуви на повседневку и лучшие миксы с нею

Осенью создавать эффектные стритстайл луки поможет модная и актуальная в нынешнем сезоне обувь. Стилисты радуют нас обилием разных вариантов, включая ретро и гранж. Вот, в покупку какой обуви точно стоит инвестировать уже сейчас, чтобы ближайшие три месяца поражать окружающих эффектными образами.

Высокие сапоги

Речь идет о сапогах с относительно широким голенищем, в ковбойском стиле – такие в моде. Они хороши тем, что сочетаются практически с любой одеждой. Например, с платьем или юбкой длиной чуть выше колен. В качестве верха подойдет блейзер или пиджак.

Вы также можете комбинировать высокие сапоги с джинсами. Присмотритесь к фасону клеш: он прекрасно гармонирует с ковбойскими сапогами на невысоком устойчивом каблуке. Можете дополнить образ широкополой шляпой.

Туфли Мэри Джейн

Данные туфли бывают разных вариаций, в зависимости от высоты платформы и наличия каблуков. Неизменным остается округлая форма носка и перепонка спереди для лучшей фиксации обуви на ноге.

В данном сезоне самыми модными будут туфли на высокой платформе и на широком каблуке. Такую обувь следует сочетать с мини и миди-юбками. Чтобы образ не получился кричаще-провокационным, подберите более сдержанный закрытый верх. Например, это может быть водолазка с блейзером или пиджаком. Главное, чтобы не было глубокого декольте.

Обувь в стиле гранж

Этот тренд вернулся к нам из девяностых. Он предполагает несколько грубоватые ботинки на массивной подошве, обязательно с несколькими пряжками. Такую обувь можно сочетать с мешковатыми джинсами, кожаными штанами, юбками. Ботинки в стиле гранж придают образу некую брутальность. Они идеальны для повседневной носки, в них без труда можно преодолевать значительные расстояния. Что может быть лучше как для уличного лука?

Лоферы или дерби

Это нечто среднее между мокасинами и туфлями. Данная обувь появилась в Великобритании и была частью формы школьников. Однако теперь лоферы и дерби плавно перекочевали в повседневные образы девушек всех возрастов.

Данные виды обуви отличаются удобством, поскольку не предполагают наличия большой платформы ил шпилек. Они плотно прилегают к ногам благодаря закрытому носку и пятке. В лоферах нет шнуровки, а в дерби есть.

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Подобную обувь смело сочетайте с любой одеждой: будь то платье миди или джинсы с блейзером. Выбирайте туфли нейтральных оттенков, чтобы они подходили под вещи разных цветов.

Кстати, вы также можете остановить выбор на старых добрых балетках. Комбинируйте их с пальто оверсайз и с джинсами.

Кеды в стиле ретро

Спортивная обувь – прекрасное решение как для создания стритстайл-лука. В этом сезоне весьма актуальными вновь стали кеды в стиле ретро, на плоской небольшой подошве и шнуровке. Если говорить о цвете, то это, конечно, белый. Белоснежная обувь способна преобразить и освежить любой образ.

Белые кеды в стиле ретро сочетайте с джинсами и укороченными брюками. Из верхней одежды подойдет пальто верблюжьего оттенка. Данный цвет очень актуален в текущем осеннем сезоне, если говорить именно о верхней одежде. Также можно рассмотреть вещи цвет хаки.

Белые кроссовки

Кроссовки уже давно плавно перекочевали из спортивного в повседневный и даже в офисно-деловой стиль. Теперь стало модным играть на контрастах. Например, сочетать кроссовки со строгим деловым брючным костюмом. Еще несколько лет назад это было недопустимо: такую одежду комбинировали исключительно с элегантными туфлями на каблуках. Отныне же в тренде удобство и комфорт. Наличие кроссовок в сочетании с брючным костюмом делает лук менее формальным, зато более стильным и непринужденным.

Белые кроссовки также можно сочетать с осенним платьем с длинным рукавом. Чтобы образ получился более нарядным, подберите носочки со стразами, с блестками, возможно даже не из хлопка, а из люрекса. Если на улице прохладно, то сверху набросьте блейзер. Кардиган будет уместен в том случае, если у вас платье-мини.