Коррупция в здравоохранении Петербурга процветает из-за отсутствия контроля – пригожинский политолог

Политолог Владимир Соловейчик считает, что контроль за сферой здравоохранения в Санкт-Петербурге со стороны властей города мог бы предотвратить коррупцию.

На данный момент сферу здравоохранения Петербурга называют самой коррупционной в городе. По мнению Соловейчика, ситуация усугубилась из-за отсутствия контроля со стороны чиновников Смольного и лично губернатора Александра Беглова.

«Мы видим, что решения по поставкам льготных препаратов или медицинской техники для медучреждений, по ремонтам медучреждений принимаются чиновниками без должного общественного контроля по своим нормативным актам внутренним. Здесь, несмотря на то, что у нас официально действует 44-ФЗ, система по тендерам госконтрактов и так далее, все-таки варианты непрозрачности, скажем мягко и аккуратно, чтобы никого не обидеть, присутствуют, и должного общественного и депутатского контроля за принятием решений в сфере финансово-экономической в области здравоохранения тоже нет», — подчеркнул политолог в беседе с Piter News 24.

Напомним, СМИ отмечали, что при губернаторстве Беглова увеличился градус экономических преступлений. Вступив в должность, градоначальник назначил главой Комитета по здравоохранению своего «ставленника» Дмитрия Лисовца.