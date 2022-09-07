 

Все средства, полученные по суду от Шендеровича и “Эха Москвы”, будут направлены на борьбу с пропагандой Запада – Пригожин

07.09.2022, 21:00, Разное
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Ранее Санкт-Петербургский городской суд увеличил штраф вышеупомянутым лицам по иску Пригожина. Петербургский бизнесмен обвинил Алексея Венедиктова (признан иноагентам в РФ), “Эхо Москвы”, Виктора Шендеровича, Евгения Беглогаева, Виталия Рувинского в распространении недостоверных сведений о нем.

Суд встал на сторону Пригожина, но ответчики подали апелляции. В результате их рассмотрения штраф Шендеровичу был увеличен до 1,5 млн рублей, а “Эху Москвы” – до 2 млн рублей. Кроме того, суд признал невозможность удаления и опровержения порочащих сведений, ввиду того, что вышеупомянутые средства массовой информации были ликвидированы.


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