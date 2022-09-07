Активные граждане выбрали самые красивые места Москвы

С 2014 года в Москве действует цифровой портал “Активный

гражданин”, который позволяет властям города и жителям столицы принимать

совместные решения относительно самых важных вопросов. Фактически электронный

ресурс стал инструментом прямой демократии, позволяющим принимать коллективные решения

относительно названий улиц и станций метро, проектов благоустройства, работы

поликлиник и библиотек или проведения фестивалей.

Недавно на цифровом портале подвели итоги голосования в

рамках проекта “Лето активного гражданина”. Серия опросов была

посвящена местам столицы, где москвичи любят отдыхать в теплое время. В 14

голосованиях приняли участие более 2,8 миллиона человек. Сразу три опроса было

посвящено к местам притяжения, популярным в жару: набережным, фонтанам и

мостам.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ МОСТ МОСКВЫ

Российская столица богата уникальной архитектурой.

Расположенная на крупной реке, она может похвастаться мостами,

сконструированным в разных стилях. Кстати, всего в городе насчитывается порядка

восьми сотен мостов, что больше, чем в Санкт-Петербурге, Венеции или

Амстердаме, которые стоят на водных каналах.

Выбирая из множества вариантов, горожане отдали первое место

Крымскому мосту, который к тому же является единственным в столице подвесным

мостом. С него открывается живописный вид на Парк Горького, храм Христа

Спасителя и Москву-реку.

Лидер голосования набрал 17,2% голосов. На втором месте –

парящий мост в парке “Зарядье” с результатом 15,6%. Это уникальная

70-метровая конструкция висит в воздухе без единой опоры. На третьем месте

расположился самый высокий вантовый мост в Европе и единственный в своем роде в

Москве – Живописный мост. Он получил 15,3% голосов.

ЛУЧШАЯ НАБЕРЕЖНАЯ МОСКВЫ

Безусловно, Москва может похвастаться живописными

набережными, которые сегодня активно модернизируются. Жители столицы очень

любят гулять вдоль реки с детьми. На набережные приходят художники, романтическая

обстановка нравится и влюбленным парочкам.

Больше всего горожанам нравится расположенная в самом сердце

столицы Кремлевская набережная, с которой открывается потрясающий вид на

Красную площадь, Московский Кремль и Васильевский Спуск. Она получила 18,6%

голосов. Долее с результатом 12,2% следует Воробьевская набережная. А замыкает

тройку лидеров Крымская набережная, которую оценили 11,5% москвичей.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ФОНТАНЫ МОСКВЫ

Фонтаны занимают особое место в городской архитектуре. В

Москве их насчитывается более 600. Есть как памятники истории, так и

современные дизайнерские объекты. Они очень популярны в жаркое время.

Абсолютными лидерами голосования на портале “Активный

гражданин” стали фонтаны ВДНХ. Первое место занял фонтан “Дружба

народов”, олицетворяющий республики бывшего СССР (28,5%). Второе место

досталось “Золотому колосу” (11,6%), а третье – “Каменному

цветку” (9,2%).