Между модой и комфортом выбирать не придется: самая удобная трендовая обувь на осень 2022

Осенние тренды в плане обуви весьма демократичные. Каждая модница сможет найти вариант по душе. Преимуществом является тот факт, что нет необходимости выбирать между комфортом и модой. Актуальная в сезоне осень-2022 обувь будет и удобной, и стильной одновременно.

Сапоги с широким голенищем

Резиновые сапоги с широким голенищем сами по себе выглядят несколько чудаковато и даже старомодно. Однако если скомбинировать их с правильной одеждой, то на выходе получите очень эффектный образ. Удачное сочетание – сапоги с короткой юбкой или платьем (можно даже удлиненными шортами) и пиджаком или блейзером оверсайз, прикрывающим паховую зону. Чтобы образ не получился скучным, дополните его яркими аксессуарами. Например, сумочкой неонового оттенка.

Туфли с пряжками

Актуальными являются и туфли в стиле Мэри Джейн, и даже байкерские сапоги. Объединяет их одна деталь – наличие пряжек или ремешков. Данных элементов может быть сразу несколько.

Такую обувь можно сделать изюминкой образа, если выбрать яркие по цвету туфли, ботильоны или сапоги. В данном случае уместными будут укороченные штаны или юбки миди либо миди: ведь все должны рассмотреть вашу стильную обувь. Ее не нужно закрывать.

Спортивная обувь

Кеды и кроссовки на плоской небольшой подошве теперь можно носить не только с джинсами и спортивными штанами, но также и с юбками, и с брюками. Данные изделия можно смело включать в деловой лук: если, конечно, дресс-код вашей организации позволяет сотрудницам носить спортивную обувь.

Лоферы

Это одна из разновидностей мокасин. Такая обувь отличается удобством и универсальностью, поскольку прекрасно вписывается в образ в любом стиле, будь то повседневный или официально-деловой. Если у вас низкий рост, комбинируйте лоферы с укороченными брюками. Дополните лук блейзером оверсайз. В качестве низа подойдут джинсы скинни или джеггинсы.

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Ботильоны цвета металлик

Если вам нравятся креативные и яркие образы, тогда обязательно пополните свою коллекцию ботильонами с золотистым или серебристым отливом. Такую обувь необязательно включать только в вечерний образ. В ботильонах цвета металлик вы вполне можете отправиться на шопинг или прогулку с друзьями, дополнив лук укороченными джинсами и блейзером.

Балетки

Удивительно, но эта обувь опять вернулась, причем в разных вариациях. Подбирайте цветовую гамму по своему вкусу. Можете рассмотреть двухцветные балетки. Особенно актуальной является обувь, украшенная спереди бантиком.

Челси

Если говорить о прохладной осенней погоде, сырой и дождливой, то нельзя не отметить челси. Это удобные ботинки длиной чуть выше щиколотки, на относительно высокой подошве (обычно тракторной). Челси прекрасно вписываются как в офисный, так и в стритстайл-лук.

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Ботинки на шнуровке

Такая обувь выглядит практически как лоферы, однако разница заключается лишь в наличии шнуровки. Кстати, благодаря этой детали визуально становятся длиннее ноги, а силуэт вытягивается. Отдавайте предпочтение качественной обуви на относительно толстой подошве, чтобы быть повыше от земли и не мерзнуть.

Мюли

Очень удобная обувь наподобие сабо. Предполагает открытую пятку, но закрытый носок, небольшой широкий каблук либо полное отсутствие каблука. Мюли подойдут для создания и неформального, и строгого делового образа. Их лучше всего сочетать с брюками, юбками.

Есть мюли на высокой подошве – они называются клоги. Их часто носит модель и блогер Кендалл Дженнер, создавая невероятно стильные образы.

Мюли также бывают на невысоком тонком каблуке. Подобный вариант является подходящим для офиса и работы, если у вас действует дресс-код. Такие мюли сделают ваш образ изысканным и элегантным.