 

Кортни Кокс ответила Канье Уэсту после того, как он назвал “Друзья” несмешным сериалом

07.09.2022, 20:26, Разное
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45-летний Канье Уэст снова начал попадать в СМИ по странным поводам: недавно он признался, что страдает зависимостью от порно, пытался доказать, что не он опубликовал пост о том, что у его экс-супруги “вечная диарея”. А за последние несколько дней он делится с подписчиками мнением чуть ли не обо всем и всех. Так, он прошелся почти по всему руководящему составу компании Adidas, обвинив ее в плагиате его бренда. Теперь же его хейт затронул легендарный ситком “Друзья” — по словам рэпера, в сериале отсутствует юмор. 

В ответ на это 58-летняя исполнительница роли Моники Геллер Кортни Кокс поспешила записать шутливый видеоролик, на котором с телефона читает заявление рэпера под его знаменитый трек “Heartless”. Когда взглядом Кокс доходит до строчки про “Друзей”, она откладывает телефон и демонстративно выключает музыку Канье. Кроме того, в посте актриса намеренно написала имя рэпера с ошибкой. 

Держу пари, что прежний Кейн считал ”Друзей” забавными, – язвительно подметила она. 

В финале видео актриса попросту выбросила телефон в раковину и эффектно ушла из кадра.

Напомним, что сериал “Друзья” выходил на экраны с 1994 по 2004 год и до сих пор собирает миллионы просмотров на различных стриминговых платформах. Культовую квартиру главных героев ситкома мы вспоминали в другом нашем материале. 


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