Кортни Кокс ответила Канье Уэсту после того, как он назвал “Друзья” несмешным сериалом

45-летний Канье Уэст снова начал попадать в СМИ по странным поводам: недавно он признался, что страдает зависимостью от порно, пытался доказать, что не он опубликовал пост о том, что у его экс-супруги “вечная диарея”. А за последние несколько дней он делится с подписчиками мнением чуть ли не обо всем и всех. Так, он прошелся почти по всему руководящему составу компании Adidas, обвинив ее в плагиате его бренда. Теперь же его хейт затронул легендарный ситком “Друзья” — по словам рэпера, в сериале отсутствует юмор.

В ответ на это 58-летняя исполнительница роли Моники Геллер Кортни Кокс поспешила записать шутливый видеоролик, на котором с телефона читает заявление рэпера под его знаменитый трек “Heartless”. Когда взглядом Кокс доходит до строчки про “Друзей”, она откладывает телефон и демонстративно выключает музыку Канье. Кроме того, в посте актриса намеренно написала имя рэпера с ошибкой.

Держу пари, что прежний Кейн считал ”Друзей” забавными, – язвительно подметила она.

В финале видео актриса попросту выбросила телефон в раковину и эффектно ушла из кадра.

Напомним, что сериал “Друзья” выходил на экраны с 1994 по 2004 год и до сих пор собирает миллионы просмотров на различных стриминговых платформах. Культовую квартиру главных героев ситкома мы вспоминали в другом нашем материале.