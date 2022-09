Павел Прилучный и Зепюр Брутян: о свадьбе, венчании и новом этапе в жизни — в первом совместном интервью

Для актрисы Зепюр Брутян это первое большое интервью с фотосессией для журнала. Но это не мешает ей вести себя на площадке уверенно и непринужденно: “Рядом с Пашей мне всегда комфортно, с ним как за каменной стеной”.

Последние два года Павел Прилучный редко общался с прессой на личные темы, стороной обходил светские мероприятия, а в социальных сетях больше говорил о работе и изредка выкладывал снимки с детьми — 9-летним Тимофеем и 6-летней Мией. Но сейчас в ленте стало больше личных фото: отдых, дети и снимки с любимой постоянно появляются в профиле. “Я долгое время не делился личной жизнью, и люди стали додумывать происходящее без моего участия. Я не хочу, чтобы за моей спиной придумывали всякие глупости и небылицы, поэтому делюсь сам тем, что считаю нужным рассказать”, — объясняет Павел.

На Зепюр: свитер из кашемира, Genious; серьги из белого золота с бриллиантами, “Империал” (AllTime) На Павле: свитер, куртка — все GantПавел, Зепюр, вы познакомились на съемках сериала “В клетке”.

Павел: Да, это было в 2018 году. Мы вместе снимались, общались как коллеги, не более. Иногда поздравляли друг друга с праздниками.

Зепюр: У нас были обычные рабочие отношения. А потом все как-то очень быстро произошло.(Улыбается)

Павел: В марте этого года мы с Зепюр случайно столкнулись в торговом центре и больше не расставались. Через три дня я сделал ей предложение.

Зепюр, как ты отреагировала?

Зепюр: Как-то очень спокойно. Паша сказал мне: “Я давно искал такую, как ты”. И предложил выйти за него замуж. Мне, конечно, было приятно услышать эти слова от человека, который мне нравился, но я не отнеслась к этому серьезно. А Паша был настроен решительно, и уже несколько дней мы вместе поехали к моим родителям.

Павел: Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. (Смеется) А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно.

Зепюр: Это качество мне в Паше нравится больше всего: если он решил, то сделает.

На Павле: рубашка, thelghtА что родители сказали?

Зепюр: Папа и мама были в курсе, что мы встречаемся, но не думали, что предложение выйти замуж последует так быстро. А что касается встречи, мне кажется, я больше переживала. Паша это почувствовал и сказал, что волноваться не стоит, он все берет на себя. Когда мы приехали к родителям, я как будто наблюдала за всем со стороны, как Паша отходит с папой поговорить, как он шутит за столом. Неловких моментов не было, родители приняли его прекрасно.

Павел, а чем тебя покорила Зепюр, помимо своей красоты?

Хорошим воспитанием и скромностью. Еще во время съемок сериала “В клетке”, где я был продюсером, обратил внимание на то, как она ведет себя на площадке с другими артистами, гримерами, костюмерами — это всегда показательно. А еще, несмотря на то что она такая маленькая и хрупкая, я знаю, что она может порвать за семью и любимого человека. Сейчас редко встретишь девушку, для которой важны семейные ценности. И мне нравится, что мы все решаем вместе. Зепюр во всем со мной советуется, будь то вопрос по работе или решение о выборе платья.

Зепюр, после того как вы перестали скрывать отношения, ты стала одной из самых популярных девушек в интернете. Скажи, с каким фактором популярности тебе было сложнее свыкнуться?

Зепюр: Да у нас и времени особо нет следить за этим. Все свободное от работы время мы стараемся проводить вместе. Наслаждаемся этими моментами и делимся тем, что нас вдохновляет.

Павел: Первое совместное фото мы опубликовали, когда полетели отдыхать на Маврикий. Решили потроллить желтые СМИ. Одни издания нас сразу поженили, другие стали писать, что это просто пиар.

Зепюр: А в последний день на острове мы встретили съемочную группу. Я выложила пост и подписала снимок: “Паша Прилучный — отличный актер и хороший партнер. Спасибо за поддержку и подписчиков”. И все снова начали писать: “Это пиар”, “Вы не вместе!”, “Снова развод”…

Павел: Вот именно поэтому я и стал постить больше контента с любимым человеком. Если не говоришь ты, то говорят за тебя. Кто ты, с кем ты, где ты — как будто они знают это лучше тебя. Мне в какой-то момент это надоело, решил, что лучше буду на шаг впереди желтой прессы. Поэтому сейчас и активничаю.

На Зепюр: топ, Genious; брюки, Otosyon; пиджак, Gate31; часы Classico, Cuervo y Sobrinos (эксклюзивно в AllTime);

серьги . На Павле: рубашка, thelght; пиджак, Gant;А как прошло знакомство Зепюр с детьми?

Зепюр: Мы познакомились с ними почти сразу, как начали встречаться. Паша был с детьми в батутном центре и предложил мне присоединиться. Я приехала, мы отлично провели время, а потом Тимофей спросил, поеду ли я с ними за город на шашлыки. Паша посмотрел на меня, улыбнулся, пожал плечами и сказал: “Я тут ни при чем. Это все они”.

На самом деле мы быстро нашли общий язык, все произошло как-то само собой. То Мия у меня что-то спрашивала, то Тимофей подходил за советом. Так потихонечку мы и подружились.

Павел: А наша поездка в Турцию еще больше нас сплотила. Мы ни дня не сидели в отеле, все время ездили куда-то, что-то придумывали. То аквапарк, то зоопарк со львами. В общем, весело вместе провели время.

А про свадьбу как им сказали?

Зепюр: Мы думали, как это лучше сделать, даже обратились к психологу за советом.

Павел: А потом я решил, что нужно просто сказать как есть. Это же круто, если наша семья будет больше? Согласны? И они подхватили: Конечно!

Зепюр: Я восхищаюсь тем, какой Паша отец. Он так сильно любит детей, что они и мысли не допускают о том, что папа уделяет больше времени кому-то другому. Он полностью отдается Тимофею и Мие, они растут в любви.

А о своих детях задумываетесь?

Зепюр: С таким папой, как Паша, нужно иметь не меньше пяти детей. Хотелось бы сына, похожего на папу характером, и дочку. И вообще дети — это чудесно.

Павел: У меня, кстати, мелкие тоже спрашивают: а что насчет…? Нам кажется, уже пора. Будет с кем возиться (Смеется).

На Зепюр: топ, Genious; пиджак, SoEasy; часы – Clasico, Cuervo y Sobrinos (эксклюзивно в AllTime)

Павел: рубашка, thelght; шерстяные брюки, AFTEREALITY; часы, Pirata, Cuervo y Sobrinos (эксклюзивно в AllTime)А отношения вы уже официально оформили?

Павел: Да, мы расписались и обвенчались еще весной. Это была свадьба для себя, в узком семейном кругу. Среди гостей были только наши родственники и мой самый близкий друг. Я считаю, что такой и должна быть настоящая свадьба. А праздник для всех мы решили устроить в конце лета, 25 августа.

И в этот же день в онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера сериала “Жизнь по вызову”, где ты исполняешь роль владельца эскорт-агентства. Не боялся браться за настолько неоднозначного персонажа?

Павел: А я считаю, что он положительный герой. Александр Шмидт делает для олигархов праздники, но не особенно их любит, так как раньше работал на них. Для него нет ничего невозможного, поэтому все зовут его Мэджик. Он может исполнить любой каприз, даже самый изощренный. Но главное его качество — он уважает девушек, с которыми работает, и бьется за то, чтобы у них было все хорошо. А когда что-то идет не так, то лучше не встречаться на его пути. Мэджик — жесткий, но им движет справедливость.

Испытываешь ли ты сочувствие к нему? Ведь Мэджик, презирая клиентов агентства, продолжает заниматься этим бизнесом.

Он любит свою работу и старается делать ее хорошо. Но испытывает презрение к своим клиентам, которые порой совершают омерзительные поступки. Если бы они вели себя иначе, то и мой герой относился бы к ним по-другому.

Сложно было сделать так, чтобы зрители прониклись его судьбой?

Мне кажется, нам с Сариком Андреасяном, режиссером этого проекта, удалось создать яркий образ. А еще мы стремились показать этот мир так, чтобы там нашлось место и сочувствию к героиням, и пониманию их выбора. Сериал основан на реальных историях девушек, для кого-то это вынужденное занятие, а есть те, кто не стыдятся такой работы, иногда даже гордятся этим. Тут у каждого человека свои ценности и свои обстоятельства.

На Павле: бежевый свитер, Gant. На Зепюр: кольцо из белого золота с бриллиантами “Империал” (AllTime)Это уже не первая твоя работа с Сариком.

Павел: Да, мне нравится с ним работать, он снимает быстро и легко. Летом сняли еще два проекта — детектив “Сны”, в котором главная героиня во сне может разгадать убийство, и фильм “Слон”, в котором 95 % времени на экране зрители видят только меня. Это очень интересный эксперимент.

Зепюр: Я несколько раз приезжала на площадку и наблюдала, как Паша живет в кадре. Он нас всех буквально доводил до слез.

Павел: А еще скоро выйдет фильм “Мажор”. Я обычно не смотрю кино, а тут на озвучке с режиссером не смогли удержаться: давай, что дальше? Офигеть, как интересно!

Зепюр: Паша вернулся после озвучания на таком подъеме, сразу захотелось посмотреть этот фильм.

Павел: Да, классная история получилась. А сейчас у меня идут съемки в проекте “Лада голд”, где я играю вора в законе из 90-х. Мы хотели создать образ совершенно не похожий на всех остальных. Придумали ему особую манеру разговора и поведения, пластику, мимику. Всегда интересно пробовать что-то новое.

И еще в этом году должен выйти фильм про детей с ограниченными возможностями, которые занимаются хоккеем. Я в нем играю тренера. Роль небольшая, но мне было очень важно принять участие в нем.

Зепюр, а в каких фильмах мы в ближайшее время увидим тебя?

Сейчас я готовлюсь к двум проектам, но пока не могу о них говорить.

На Зепюр: топ, Genious; серьги из белого золота с бриллиантами “Империал” (AllTime)Летом вы побывали в Армении. Что вам понравилось на родине Зепюр?

Павел: Я и не предполагал, что в Армении так красиво. Потрясающие виды, а какие горы…

Зепюр: Мы пробыли там четыре дня, побывали в разных городах. Где-то я, как и Паша, была в первый раз. Мы выбирали необычные места, например — отель в горах на обрыве. Там было очень красиво и вкусно.

Павел: А еще мне понравилось, что в Армении, даже если меня узнавали, люди вели себя сдержанно и не нарушали личные границы. Просто улыбались и говорили “Спасибо”.

Зепюр, еще Ремарк сказал: “Любовь не терпит объяснений. Ей нужны поступки”. Паша часто делает сюрпризы?

Зепюр: Он делает их каждый день. После работы, даже если смена закончилась поздно, Паша все равно приезжает с цветами. У меня в комнате настоящий цветочный рай (Улыбается).

Павел: Мне нравится удивлять Зепюр и делать ей подарки.

Зепюр: А еще Паша открывает мне совершенно новый, удивительный мир. Наши поездки и эмоции, которые мы получаем, когда попадаем в новые места, — это самый большой и ценный подарок. Например, когда мы были на Маврикии, Паша предложил поплавать с китами. Я всю ночь не спала, готовилась к этому. Утром проснулась и сказала, что мне страшно. А Паша убедил меня, что бояться нечего, он будет рядом. Это было самое невероятное приключение в моей жизни.

На Зепюр: пиджак, Gate31; топ, Genious; часы Classico, Cuervo y Sobrinos (эксклюзивно в AllTime), серьги из белого золота с бриллиантами “Империал” (AllTime) На Павле: рубашка, thelght; пиджак, GantСкажите, за эти несколько месяцев в официальном браке у вас уже успели появиться семейные традиции?

Зепюр: По выходным на кухне хозяйничает Паша. Он очень вкусно готовит шашлык и стейки. А я в выходные отдыхаю.

Павел: Традиции — в мелочах. Мы каждый день создаем их для себя. Так, этим летом мы решили, что когда у нас будут выпадать подряд 4-5 свободных дней — будем стараться уезжать из Москвы и открывать новые места как за рубежом, так и в России.

Паша, Зепюр, кто-то кричит о своем счастье, кто-то молчит. А что для вас значит быть счастливыми?

Зепюр: Счастье — это когда ты не думаешь о том, что делаешь.

Павел: Когда тебя не волнует, что происходит вокруг. Ты просто наслаждаешься моментом. Это и есть счастье.

