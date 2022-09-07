 

Мнение: Война в Украине. Сводка 07.09.2022

07.09.2022, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Война на Украине. Сводка 07.09.2022

1. В районе Балаклеи противник контролирует часть Вербовки, часть трассы Волохов Яр—Балаклея, развязку у Волохова Яра.
Также противник продвинулся с юга от Балаклеи к Байраку и Красной Гусаровке. Сама Балаклея полностью под контролем наших войск. Основные события разворачиваются севернее города. Идут бои у Шевченково. Сообщается о вводе сторонами резервов. Наши выдвигаются со стороны Купянска (который последние 2 суток подвергается обстрелам из РСЗО), противник — со стороны Андреевки. В наступление используются части подготовленные НАТО, активно используются иностранные наемники.
После неудач с наступлением под Херсоном и Харьковом наступление на Балаклею является очередной попыткой Киева добиться оперативного успеха.

2. На Херсонском направлении фронт стабилизировался. Противник практически везде выдохся и наступать не в состоянии. Американские СМИ по итогам сражения заявляет, что потери на Херсонском направлении составили 1 к 5 не в пользу ВСУ, не считая большого кол-ва уничтоженной техники. Контроль нескольких поселков — явно неадекватная цена за недельное наступление с такими потерями.

3. На Артемовском направлении наши войска после взятия Кодемы готовятся к наступлению на Зайцево (не путать с Горловским Зайцево). Пока что поселок полностью под контролем противника. Взятие Зайцево, а также Веселой Долины необходимо для начала непосредственного штурма Артемовска.

4. В районе Песок наши войска завершили вытеснение противника из опорных пунктов в районе поселка и теперь сосредоточились на штурме Первомайского. Бои идут на окраине города, после того как за счет артиллерийского поражения удалось перемолоть опорники на ближних подступах.

https://t.me/boris_rozhin/62795 – цинк

Трансляция боевых действий как обычно продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin, там в том числе выходят и обновления по боям в районе Балаклеи

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04.21 / Мнение: Кудрин опять посчитал бюджетников

02.08.22 / Der Spiegel – на фоне растущей ядерной угрозы США призвали Россию к переговорам о замене СНВ-III

06.01.22 / Мнение: Протесты в Казахстане. 05.01.2022. Вечер

31.03.21 / Историки РВИО опровергли причастность Ивана Грозного к убийству сына и обнаружили британский след

09.08.22 / Володин: Более 77% иностранных предприятий не закрыли свой российский бизнес

19.08.20 / У Солнца был «брат-близнец», но куда он исчез?

24.03.22 / Крошечные черви могут находить раковые клетки в легких человека

06.02.22 / Мы наш, мы новый газ поставим!

28.09.21 / Кировская филармония организовала концерт для глухих детей

15.06.22 / Между станциями “Каховская” и “Севастопольская” проложат удобный пешеходный маршрут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика