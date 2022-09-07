Мнение: Война в Украине. Сводка 07.09.2022

Война на Украине. Сводка 07.09.2022

1. В районе Балаклеи противник контролирует часть Вербовки, часть трассы Волохов Яр—Балаклея, развязку у Волохова Яра.

Также противник продвинулся с юга от Балаклеи к Байраку и Красной Гусаровке. Сама Балаклея полностью под контролем наших войск. Основные события разворачиваются севернее города. Идут бои у Шевченково. Сообщается о вводе сторонами резервов. Наши выдвигаются со стороны Купянска (который последние 2 суток подвергается обстрелам из РСЗО), противник — со стороны Андреевки. В наступление используются части подготовленные НАТО, активно используются иностранные наемники.

После неудач с наступлением под Херсоном и Харьковом наступление на Балаклею является очередной попыткой Киева добиться оперативного успеха.

2. На Херсонском направлении фронт стабилизировался. Противник практически везде выдохся и наступать не в состоянии. Американские СМИ по итогам сражения заявляет, что потери на Херсонском направлении составили 1 к 5 не в пользу ВСУ, не считая большого кол-ва уничтоженной техники. Контроль нескольких поселков — явно неадекватная цена за недельное наступление с такими потерями.

3. На Артемовском направлении наши войска после взятия Кодемы готовятся к наступлению на Зайцево (не путать с Горловским Зайцево). Пока что поселок полностью под контролем противника. Взятие Зайцево, а также Веселой Долины необходимо для начала непосредственного штурма Артемовска.

4. В районе Песок наши войска завершили вытеснение противника из опорных пунктов в районе поселка и теперь сосредоточились на штурме Первомайского. Бои идут на окраине города, после того как за счет артиллерийского поражения удалось перемолоть опорники на ближних подступах.

https://t.me/boris_rozhin/62795 – цинк

Трансляция боевых действий как обычно продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin, там в том числе выходят и обновления по боям в районе Балаклеи

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