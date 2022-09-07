Юлька, помоги Ксюнделю! – Личное мнение

Подружка Ксюнделя, по совместительству — бывшая участница «Фабрики звёзд» Юлия Лысенко вышла замуж.



Фото: Соцсети

Однако сегодня мы не будем ни обсуждать, ни осуждать эту необычную свадьбу.

Да, 32-летняя Юля — мать двоих детей — решила поиграть в Леру Кудрявцеву и вышла замуж за хоккеиста Васю, которому всего — 20 лет.



Фото: Соцсети

Но это — далеко не самое интересное во всей этой истории. Вы только посмотрите, как с годами выдурилась Юлька.



Фото: Соцсети

Увидела я это преображение, впечатлилась и подумала: молодец девка! Если и было какое-то вмешательство, то самое минимальное. Нос — тот же, губы — тоже.

Пока корявый Ксюндель яростно фотошопит свои фотографии и учит женщин, как им пережить развод, Юля могла бы учить тёток грамотному тюнингу. Она в этом понимает точно.



Фото: Соцсети

Может, и Ксюнделя бы научила, как привести себя в порядок так, чтобы между её виртуальным образом и реальным было хоть какое-нибудь сходство.



Фото: Соцсети

Ну, чтобы люди над Ксюнделем не ржали, а то совсем что-то её уносит в альтернативную реальность.

Юль, помоги подружайке, а? Приведи её реальный пряник в хотя бы относительный порядок.

К кому бы на марафон пошли: к Бородиной за советами по разводу или к Юльке за советами по тюнингу?

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