 

На Новоданиловской набережной Москвы завершили капитальный ремонт

07.09.2022, 19:35, Разное
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В Москве семимильными шагами
обновляются набережные. Власти города прикладывают большие усилия, чтобы
прибрежная зона стала чистой, комфортной и доступной для местных жителей. За
последние десять лет 36 набережных стали новыми точками притяжения для горожан.

Объекты модернизируют, соблюдя
широкий отступ от воды. Вдоль рек строятся полноценные зоны отдыха с детскими и
спортивными площадками, а также комфортными пространствами для прогулок. В
городе не только строятся новые, но и обновляются действующие набережные.

Так, капитальный ремонт уже
завершился на Новоданиловской набережной Москвы. Променад у воды обновили ко
Дню города. Работы стартовали весной текущего года и за это время специалисты
установили там новые ограждения и привели в порядок облицовку, которая начала
разрушаться, а также провели расшивку швов и сделали более удобный сход для
пешеходов.

Как отметил заместитель мэра
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр
Бирюков, власти уделяют значительное внимание содержанию городских набережных.
По словам чиновника, все они проходят плановый, а при необходимости –
капитальный ремонт.

“В этом году обновили Новоданиловскую
набережную: заменили гранитную облицовку и поврежденные элементы чугунного
ограждения, сделали расшивку швов”, – подчеркнул Петр Бирюков.

Тульский сход набережной стал
более удобным для пешеходов, им также могут пользоваться малогабаритные граждане.
Гранитный пандус теперь оборудован металлическим поручнем.

Заместитель главы столичного
региона добавил, что работы по капитальному ремонту набережной проводились в
дневное время с привлечением минимального количества техники.

Параллельно, по словам чиновника,
в Москве проходит обновление еще четырех зон у воды: Котельнической, Гончарной,
Кремлевской и Берсеневской набережных.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что в районе
Дорогомилово построят зону отдыха в стиле экофутуризма. В прибрежной зоне
планируется построить амфитеатр и обустроить парк. Изюминкой новой точки
притяжения станет зеркальный пруд.


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