В Битцевском лесу появится “Спортивный ландшафт”

В российской столице постоянно появляются зоны для активного

отдыха. Спортивные площадки сегодня строятся во всех районах города.

Современное оборудование позволят заниматься на свежем воздухе людям с разным

уровнем подготовки.

В районе Чертаново Северное в скором времени появится новая

площадка для активного и спокойного отдыха. Проект “Спортивный

ландшафт” будет реализован на территории Битцевского леса, на месте бывших

гаражей.

На окраине зеленой зоны специалисты установят детские и

спортивные площадки, а также обустроят территорию для выгула собак. Скамейки и

тропинки для пешеходов приведут в порядок.

Примечательно, что при строительстве нового рекреационного

объекта центральная часть зеленого парка останется нетронутой. Вообще, особо

охраняемая природная территория пользуется популярностью у местных жителей,

однако на сегодняшний день она не подходит для отдыха.

Сейчас на окраине Битцевского леса можно встреть лишь

несколько тренажеров для воркаута, к которому ведут заросшие дорожки. Власти

города решили кардинально изменить ситуацию, чтобы у местных жителей появился

уникальный центр притяжения.

Как подчеркнул заместитель руководителя департамента

капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников, согласно функциональному

зонированию территории участок расположен в физкультурно-оздоровительной и

спортивной зонах. По его словам, здесь можно создавать площадки для спокойного

и активного отдыха, а также игр с детьми.

“На территории приведем в порядок дорожки и зону для

воркаута, сделаем новые спортивные и детские площадки. Они разместятся на

открытых участках и деликатно впишутся в природный ландшафт”, – отметил

Сергей Мельников.

Итак, специалисты намерены при строительстве нового

пространства заменить покрытия дорожек, а вдоль них установить скамейки и урны.

Здесь также появятся парковки для велосипедов. На площадке для воркаута

установят новые тренажеры.

На новой спортивной площадке с универсальной рамой для

функционального тренинга и воркаута смогут одновременно тренироваться до 20

человек. Также местные жители смогут заниматься здесь панна-футболом и

настольным теннисом. Для любителей роликов и самокатов обустроят модульную

деревянную трассу.

Для детей будут созданы зоны игр с

широким функционалом, в том числе, с тематическим комплексом “Игровой

планетарий”. Он представляет собой купол с созвездиями ночного неба,

восемь секций с разными функциями подъема, лестницами, сетями для лазанья и

другими элементами.