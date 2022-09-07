В Битцевском лесу появится “Спортивный ландшафт”
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В российской столице постоянно появляются зоны для активного
отдыха. Спортивные площадки сегодня строятся во всех районах города.
Современное оборудование позволят заниматься на свежем воздухе людям с разным
уровнем подготовки.
В районе Чертаново Северное в скором времени появится новая
площадка для активного и спокойного отдыха. Проект “Спортивный
ландшафт” будет реализован на территории Битцевского леса, на месте бывших
гаражей.
На окраине зеленой зоны специалисты установят детские и
спортивные площадки, а также обустроят территорию для выгула собак. Скамейки и
тропинки для пешеходов приведут в порядок.
Примечательно, что при строительстве нового рекреационного
объекта центральная часть зеленого парка останется нетронутой. Вообще, особо
охраняемая природная территория пользуется популярностью у местных жителей,
однако на сегодняшний день она не подходит для отдыха.
Сейчас на окраине Битцевского леса можно встреть лишь
несколько тренажеров для воркаута, к которому ведут заросшие дорожки. Власти
города решили кардинально изменить ситуацию, чтобы у местных жителей появился
уникальный центр притяжения.
Как подчеркнул заместитель руководителя департамента
капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников, согласно функциональному
зонированию территории участок расположен в физкультурно-оздоровительной и
спортивной зонах. По его словам, здесь можно создавать площадки для спокойного
и активного отдыха, а также игр с детьми.
“На территории приведем в порядок дорожки и зону для
воркаута, сделаем новые спортивные и детские площадки. Они разместятся на
открытых участках и деликатно впишутся в природный ландшафт”, – отметил
Сергей Мельников.
Итак, специалисты намерены при строительстве нового
пространства заменить покрытия дорожек, а вдоль них установить скамейки и урны.
Здесь также появятся парковки для велосипедов. На площадке для воркаута
установят новые тренажеры.
На новой спортивной площадке с универсальной рамой для
функционального тренинга и воркаута смогут одновременно тренироваться до 20
человек. Также местные жители смогут заниматься здесь панна-футболом и
настольным теннисом. Для любителей роликов и самокатов обустроят модульную
деревянную трассу.
Для детей будут созданы зоны игр с
широким функционалом, в том числе, с тематическим комплексом “Игровой
планетарий”. Он представляет собой купол с созвездиями ночного неба,
восемь секций с разными функциями подъема, лестницами, сетями для лазанья и
другими элементами.
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