 

Под Омском обнаружена идеально прямая пещера длиной в 8 км

07.09.2022, 19:33, Разное
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При строительстве многоквартирного жилого дома в Омске рабочие обнаружили под землёй крупную полость.

Впоследствии её исследовали специалисты Омского государственного геологического университета – они считают, что это высохшее русло подземной реки.

Оказалось, что пещера имеет форму идеально прямой, долгой линии, а её ширина и высота составляют от 3 до 6 метров. Длина русла ещё предположительно достигает восьми километров. Интересно, что река целиком находится в границах Омска, проходит под Иртышом и городским аэропортом.

В администрации города опасаются, что теперь потребуется сносить дома, которые построили прямо над опасной зоной. В ближайшую среду пройдут публичные слушания об организованной эвакуации жителей в Саратов.

В комитете по градостроительству в свою очередь смотрят на ситуацию оптимистичнее. Чиновники уже придумали несколько вариантов использования недавно открытого объекта – там может появиться геологический музей, новый СИЗО или филиал библиотеки им. Пушкина. Пока окончательное решение не принято, пещера будет закрыта для посетителей, но скорее всего её задействуют, как полигон для временного хранения твердых бытовых отходов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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